Пол Погба съвсем близо до завръщане след повече от две години извън терените

Френската футболна Пол Погба, който не е играл официален мач от септември 2023-а година, може съвсем скоро да направи официалния си дебют за Монако, подчерта старши треньорът на тима Себестиен Поконьоли, но предупреди феновете да не се зареждат с големи очаквания за завръщането му, информира БТА.

Бившият футболист на Ювентус и на Манчестър Юнайтед се присъедини към Монако през юни със свободен трансфер. Иначе 32-годишният нападател получи четиригодишно наказание през февруари 2024-а година, след като беше уличен в употреба на дехидроепиандростерон (ДХЕА), който увеличава нивата на тестостерон и е известен като хормонът на младостта. Но след успешно обжалване пред Арбитражния съд по спорта (КАС) в Лозана, наказанието му беше стопено на 18 месеца.

"За момента нещата вървят добре. Очаквам да мине още малко време, преди той да се върне в отбора", каза Поконьоли. "И когато се върне, ще трябва да поработим заедно, за да оценим нивото му като футболист".

"Пол от Манчестър Юнайтед или от първия си период в Ювентус е футболист, който беше преди години. Но не казвам, че това е лошо. Всеки футболист еволюира според годините и опита, който труда. Така че ще имаме обратна връзка на какво е способен, след като го видим".

Попитан от журналистите как се справя на тренировките, той отговори: "От това, което виждам, той все още притежава техниката, която знаем, че има. Ритмичността на мачовете ще ни даде някои отговори. Той може да бъде най-добрата версия на себе си и в Монако. Във всеки случай, моята роля е да се опитам да го насоча към това ниво“.

Монако, който е на 6-о място в Лига 1 в момента, по-късно днес играе в междинния кръг с Нант.