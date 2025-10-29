Новини
Спорт »
Бг футбол »
Славия с победа над Спартак Пловдив за купата

Славия с победа над Спартак Пловдив за купата

29 Октомври, 2025 15:22 515 0

  • славия -
  • спартак пловдив-
  • купата на българия-
  • футбол

"Столичани" се наложиха с 2:1

Славия с победа над Спартак Пловдив за купата - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Славия надделя над третодивизионния Спартак Пловдив с 2:1 в мач от 1/16-финалите на Купата на България.

Началото на срещата, под тепетата, бе белязано от динамични атаки и напрежение на терена. Първият гол падна в 27-ата минута, когато Кристиян Балов от Славия успя да пробие защитата на домакините и да открие резултата.

Спартак Пловдив не се предаде лесно и само след няколко минути, в 36-ата, Александър Димов възстанови равенството, вкарвайки топката в мрежата на столичани.

Втората част на мача започна с нова вълна от атаки от страна на Славия. В 48-ата минута Мартин Георгиев реализира втория гол за гостите, с което оформи крайния резултат 2:1 в полза на Славия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ