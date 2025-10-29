Славия с победа над Спартак Пловдив за купата

Славия надделя над третодивизионния Спартак Пловдив с 2:1 в мач от 1/16-финалите на Купата на България.

Началото на срещата, под тепетата, бе белязано от динамични атаки и напрежение на терена. Първият гол падна в 27-ата минута, когато Кристиян Балов от Славия успя да пробие защитата на домакините и да открие резултата.

Спартак Пловдив не се предаде лесно и само след няколко минути, в 36-ата, Александър Димов възстанови равенството, вкарвайки топката в мрежата на столичани.

Втората част на мача започна с нова вълна от атаки от страна на Славия. В 48-ата минута Мартин Георгиев реализира втория гол за гостите, с което оформи крайния резултат 2:1 в полза на Славия.