Барселона усоя да се отърси от загубата в Ел Класико с бобеда над Елче

2 Ноември, 2025 21:40 521 4

Така след 11 кръга в Ла Лига разликата между двата гранда на върха отново е пет точки в полза на столичани

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона надигна глава след загубата от Реал Мадрид с домакинска победа с 3:1 над Елче. Така след 11 кръга в Ла Лига разликата между двата гранда на върха отново е пет точки в полза на столичани. Шампионите започнаха вихрено и след около десетина минути игра вече бяха вкарали два гола чрез Ламин Ямал (9’) и Феран Торес (12’). После обаче съперникът намали чрез Рафа Мир (42’), а същият футболист удари и греда, пропускайки да изравни. Маркъс Рашфорд успокои феновете на Барса с попадение за 3:1 в 61-вата, след което гредата още веднъж спаси “блаугранас”.

По точи начин Барса като че ли си върне увереността преди предстоящите две гостувания през новата седмица - на Брюж в Шампионската лига в сряда и после на Селта за първенство в неделя, след което идва паузата за националните отбори.

И този път Роберт Левандовски не е титуляр за Барса, тъй като треньорът Ханзи Флик залага на същите офанзивни футболисти от Ел Класико. Роналд Араухо получава един от все по-редките си шансове да е титуляр, а Марк Касадо заменя наказания и в същото време контузен Педри. На вратата на Елче е Иняки Пеня, който е преотстъпен от Барса.

Изненадващо гостите стартираха по-добре и в началните минути създадоха няколко атаки. Каталунците обаче изчакаха и поведоха още при първия си удар. Това стана в 9-ата, когато Балде намери Ямал и той не сгреши - 1:0.

Само още три минути бяха необходими на "блаугранас" за второто попадение, като този път негов автор стана Феран Торес след асистенция на Фермин Лопес.

Барса набра нужното самочувствие и феновете очакваха следващия гол. Футболистите на Елче реагираха с активна игра, но не стигаха до ситуации. В същото време Фермин Лопес за малко да покачи на 3:0 в 33-тата. Последваха коварни изстрели още на Маркъс Рашфорд и Феран.

И точно в тези минути, донякъде от нищото, Елче успя да върне единия гол. В 42-рата Рафа Мир се измъкна още центъра и с точен удар изпрати топката в мрежата на Шчесни.

Феран Торес и Ямал пропуснаха да възстановят преднината на Барса от два гола в секундите преди края на полувремето.

Веднага след паузата Рашфорд имаше шанс да вкара, но стреля в аут, а в 52-рата негово попадение не беше зачетено заради засада на Фермин Лопес.

Късметът обаче беше и с Барса, тъй като в 55-ата напречната греда лиши Рафа Мир от гол за 2:2.

Скоро след това запалянковците на Барса си отдъхнаха, след като в 61-вата Рашфорд реализира атрактивно за 3:1.

В 68-ата гредата още веднъж спаси домакините - и то пак след шут на Рафа Мир.

После Ямал пропиля шанс да сложи окончателно точка на спора, след като в 78-ата стреля високо.


Свързани новини


