Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн Мюнхен срещу Унион Берлин, Борусия Дортмунд срещу Байер Леверкузен в третия кръг за Купата на Германия

Байерн Мюнхен срещу Унион Берлин, Борусия Дортмунд срещу Байер Леверкузен в третия кръг за Купата на Германия

3 Ноември, 2025 08:19 402 0

  • байерн мюнхен -
  • съперник-
  • купата на германия-
  • борусия дортмунд-
  • байер леверкузен-
  • футбол-
  • свят-
  • унион берлин

Мачовете от третия кръг са насрочени за 2 и 3 декември

Байерн Мюнхен срещу Унион Берлин, Борусия Дортмунд срещу Байер Леверкузен в третия кръг за Купата на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Следващият съперник на Байерн Мюнхен в Бундеслигата - Унион Берлин, ще бъде и следващият им съперник в Купата на Германия през декември, докато Борусия Дортмунд ще се изправи срещу Байер Леверкузен, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Жребият за третия кръг в неделя изправи Байерн и Унион един срещу друг в Берлин, където техният двубой в лигата също ще се проведе следващата събота.

Байерн е рекорден носител на Купата с 20 титли, но не е вдигал трофея от 2020 година насам и не е стигал по-далеч от четвъртфиналите оттогава. Играчите на Венсан Компани са спечели всичките си 15 мача този сезон във всички турнири.

Борусия Дортмунд е изправен пред ново голямо изпитание в лицето на победителя от 2024 години Байер Леверкузен, след като победи Айнтрахт Франкфурт след дузпи във втория кръг.

Другият мач между отбори от Бундеслигата е Борусия Мьонхенгладбах срещу Санкт Паули, които се срещнаха в първенството в събота, като Гладбах постигна първата си победа за сезона след 4:0.

Носителят на трофея Щутгарт гостуват на Бохум, РБ Лайпциг се изправя срещу Магдебург, Хамбургер ШФ играе срещу северногерманските си съперници Холщайн Кил, а Фрайбург се изправя срещу Дармщат в четири двубоя между клубове от Бундеслигата и отбори от Втора дивизия. Херта Берлин и Кайзерслаутерн са последните два съперника.

Мачовете от третия кръг са насрочени за 2 и 3 декември. Финалът е на 23 май 2026 година в Берлин.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ