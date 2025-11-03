Байерн Мюнхен срещу Унион Берлин, Борусия Дортмунд срещу Байер Леверкузен в третия кръг за Купата на Германия

Следващият съперник на Байерн Мюнхен в Бундеслигата - Унион Берлин, ще бъде и следващият им съперник в Купата на Германия през декември, докато Борусия Дортмунд ще се изправи срещу Байер Леверкузен, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Жребият за третия кръг в неделя изправи Байерн и Унион един срещу друг в Берлин, където техният двубой в лигата също ще се проведе следващата събота.

Байерн е рекорден носител на Купата с 20 титли, но не е вдигал трофея от 2020 година насам и не е стигал по-далеч от четвъртфиналите оттогава. Играчите на Венсан Компани са спечели всичките си 15 мача този сезон във всички турнири.

Борусия Дортмунд е изправен пред ново голямо изпитание в лицето на победителя от 2024 години Байер Леверкузен, след като победи Айнтрахт Франкфурт след дузпи във втория кръг.

Другият мач между отбори от Бундеслигата е Борусия Мьонхенгладбах срещу Санкт Паули, които се срещнаха в първенството в събота, като Гладбах постигна първата си победа за сезона след 4:0.

Носителят на трофея Щутгарт гостуват на Бохум, РБ Лайпциг се изправя срещу Магдебург, Хамбургер ШФ играе срещу северногерманските си съперници Холщайн Кил, а Фрайбург се изправя срещу Дармщат в четири двубоя между клубове от Бундеслигата и отбори от Втора дивизия. Херта Берлин и Кайзерслаутерн са последните два съперника.

Мачовете от третия кръг са насрочени за 2 и 3 декември. Финалът е на 23 май 2026 година в Берлин.