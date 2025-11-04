Трагедия: Треньорът на Раднички почина по време на мач

Треньорът на Раднички 1923 Крагуевац Младен Жижович почина по време на мач в Лучани. Специалистът внезапно се срина до резервната скамейка в средата на първото полувреме на двубоя срещу домакините от Младост, информира Sport Klub.

Сърцето на наставника не издържало и само 20 минути по-късно беше обявена тъжната вест: Жижович е починал.

Първоначално той е получил помощ от медицинския екип на място, но след това Жижович е бил откаран с линейка до здравен център. Треньорът на Раднички 1923 издъхнал по пътя за Чачак.

Крагуевчани водеха с 2:0, но малко след това на Жижович му прилошава. Мачът продължил до 41-ата минута, когато пристигна вестта за смъртта на треньора на Раднички 1923.

Футболистите, всички до един, коленичили на терена, в сълзи и недоумение.

Малко след това съдията Йован Шегрт свири край на двубоя. Последният за треньора.

Младен Жижович е роден на 27 декември 1980 г. в Рогатица. След състезателната си кариера се посвещава на треньорската професия и реди успехи начело на Радник, Зрински и други.

През последните десет дни водеше Раднички 1923.