Новини
Спорт »
Световен футбол »
Трагедия: Треньорът на Раднички почина по време на мач

Трагедия: Треньорът на Раднички почина по време на мач

4 Ноември, 2025 06:30 577 0

  • раднички-
  • младен жижович-
  • футбол-
  • трагедия-
  • починал

Сърцето на наставника не издържало и само 20 минути по-късно беше обявена тъжната вест

Трагедия: Треньорът на Раднички почина по време на мач - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Раднички 1923 Крагуевац Младен Жижович почина по време на мач в Лучани. Специалистът внезапно се срина до резервната скамейка в средата на първото полувреме на двубоя срещу домакините от Младост, информира Sport Klub.

Сърцето на наставника не издържало и само 20 минути по-късно беше обявена тъжната вест: Жижович е починал.

Първоначално той е получил помощ от медицинския екип на място, но след това Жижович е бил откаран с линейка до здравен център. Треньорът на Раднички 1923 издъхнал по пътя за Чачак.

Крагуевчани водеха с 2:0, но малко след това на Жижович му прилошава. Мачът продължил до 41-ата минута, когато пристигна вестта за смъртта на треньора на Раднички 1923.

Футболистите, всички до един, коленичили на терена, в сълзи и недоумение.

Малко след това съдията Йован Шегрт свири край на двубоя. Последният за треньора.

Младен Жижович е роден на 27 декември 1980 г. в Рогатица. След състезателната си кариера се посвещава на треньорската професия и реди успехи начело на Радник, Зрински и други.

През последните десет дни водеше Раднички 1923.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ