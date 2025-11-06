Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хълк празнува своя исторически гол номер 500 в бляскавата си футболна кариера

Хълк празнува своя исторически гол номер 500 в бляскавата си футболна кариера

6 Ноември, 2025 15:39 831 0

  • живанилдо виейра де соуза-
  • хълк-
  • историята -
  • световния футбол-
  • гол -
  • атлетико минейро -
  • баия-
  • бразилската серия а

Таранът откри резултата за Атлетико Минейро в средата на второто полувреме при категоричната победа с 3:0 над Баия

Хълк празнува своя исторически гол номер 500 в бляскавата си футболна кариера - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Живанилдо Виейра де Соуза, по-известен като Хълк, записа името си със златни букви в историята на световния футбол, след като реализира своя юбилеен 500-ти гол на професионалната сцена.

39-годишният таран отново доказа класата си, като откри резултата за Атлетико Минейро в средата на второто полувреме при категоричната победа с 3:0 над Баия в двубой от 32-ия кръг на бразилската Серия А. С този успех "черно-белите" събраха 40 точки и се изкачиха на 11-ата позиция във временното класиране, докато Баия заемат пето място с 52 пункта.

Хълк, прочут със своята изключителна физика и мощ, неслучайно носи прякора на комиксовия герой. През годините той се превърна в истинска легенда, оставяйки следа в различни първенства по света. Кариерата му преминава през бразилските Витория и Атлетико Минейро, японски и китайски грандове, както и европейските колоси Порто и Зенит Санкт Петербург. На международната сцена Хълк също остави своя отпечатък, като отбеляза 11 попадения в 49 срещи с екипа на националния отбор на Бразилия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ