Хълк празнува своя исторически гол номер 500 в бляскавата си футболна кариера

Живанилдо Виейра де Соуза, по-известен като Хълк, записа името си със златни букви в историята на световния футбол, след като реализира своя юбилеен 500-ти гол на професионалната сцена.

39-годишният таран отново доказа класата си, като откри резултата за Атлетико Минейро в средата на второто полувреме при категоричната победа с 3:0 над Баия в двубой от 32-ия кръг на бразилската Серия А. С този успех "черно-белите" събраха 40 точки и се изкачиха на 11-ата позиция във временното класиране, докато Баия заемат пето място с 52 пункта.

Хълк, прочут със своята изключителна физика и мощ, неслучайно носи прякора на комиксовия герой. През годините той се превърна в истинска легенда, оставяйки следа в различни първенства по света. Кариерата му преминава през бразилските Витория и Атлетико Минейро, японски и китайски грандове, както и европейските колоси Порто и Зенит Санкт Петербург. На международната сцена Хълк също остави своя отпечатък, като отбеляза 11 попадения в 49 срещи с екипа на националния отбор на Бразилия.