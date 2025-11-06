Мидтиланд срази Селтик в Хернинг и затвърди първото си място в Лига Европа

Мидтиланд надделя над гостуващия Селтик с 3:1 в четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят се проведе на модерния стадион "MCH Арена", където домакините демонстрираха класа и безапелационна доминация.

Още в 34-ата минута Мартин Ерлич даде тон на головото шоу, след като бе изведен по отличен начин от Микел Крюгер Йонсен. Само минута по-късно Крюгер Йонсен удвои преднината на датчаните, а Франкулино се разписа в 41-ата минута, с което практически реши изхода на срещата още преди почивката.

"Детелините" от Глазгоу успяха да върнат едно попадение в 81-ата минута, когато Рео Хатате реализира дузпа, но това се оказа твърде малко и твърде късно, за да променят развоя на мача.

С този успех Мидтиланд затвърди лидерската си позиция в класирането, като разполага с пълен актив от 12 точки след четири изиграни срещи. Селтик, от своя страна, остава далеч назад в класирането с едва 4 точки и ще трябва да търси чудо в оставащите кръгове, ако иска да продължи напред в турнира.