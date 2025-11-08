Локомотив Пловдив и Берое се изправят един срещу друг на "Лаута"

Локомотив Пловдив ще приеме Берое Стара Загора в двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Срещата ще започне точно в 18:00 часа, но за съжаление – без присъствието на публика по трибуните. Главният арбитър Георги Гинчев ще ръководи този интригуващ мач, който обещава да донесе много емоции, въпреки липсата на фенове.

"Смърфовете", водени от Душан Косич, се намират на престижното пето място във временното класиране с актив от 24 точки. Пловдивчани демонстрират стабилна форма у дома – пет победи, едно равенство и само една служебна загуба бележат представянето им на собствен терен.

В последните пет шампионатни срещи обаче, Локомотив успя да се поздрави с успех само два пъти, което прави предстоящия двубой още по-важен за амбициите на отбора.

От другата страна, Берое, под ръководството на Алехандро Сагерас, заема 12-ата позиция с 14 точки. Старозагорци изпитват трудности в последните си мачове, като са записали само една победа в последните пет кръга. Като гости, "заралии" имат една победа, три равенства и три поражения, което показва известна нестабилност далеч от дома. Въпреки това, Берое може да се похвали с три успеха в последните пет официални сблъсъка с Локомотив, включително и победата с 2:0 за Купата на България през декември 2024 година.