Локомотив Новосибирск с пета поредна победа в Русия – Симеон Николов и компания оглавиха Суперлигата

Волейболният тим на Локомотив Новосибирск, воден от българския треньор Пламен Константинов и с разпределителя Симеон Николов в състава, продължава да впечатлява в руската Суперлига. В поредния си двубой от шампионата, „железничарите“ надиграха категорично като гости състава на Динамо-ЛО Сосновъй Бор с чисто 3:0 гейма (29:27, 25:22, 25:18) и затвърдиха лидерската си позиция в класирането.
Срещата започна с превес за домакините, които дълго време водеха резултата в първия гейм. В решителните моменти обаче, след навременен таймаут от Константинов при 14:17, Локомотив показа характер и успя да изравни при 23:23. Драмата продължи до самия край, когато Дмитрий Лъйзик реализира ас и донесе успеха с 29:27.
Втората част отново предложи здрава битка, но гостите демонстрираха повече хладнокръвие в ключовите разигравания и затвориха гейма при 25:22.
В третия гейм Локомотив вече доминираше напълно и безапелационно сложи точка на спора с 25:18.
Българският национал Симеон Николов изигра стабилен мач, като се отчете с 4 точки – три от тях след отлични блокади и една при атака.
Най-резултатен за победителите стана Омар Курбанов, който завърши с 14 точки.
С този успех Локомотив Новосибирск събра пълен актив от 15 точки и изпреварва по показатели основния си конкурент Зенит Казан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #2
13:33 08.11.2025
2 Червената шапчица
До коментар #1 от "си дзън":Ония пияни руски туристи, когато те обладаваха в бунгалата на Шкорпиломци, са били невнимателни и малко груби. Но нали после ти се извиниха... Явно болката отминава, но срамът остава, Якиме...
14:05 08.11.2025