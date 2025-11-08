Новини
Спорт »
Волейбол »
Локомотив Новосибирск с пета поредна победа в Русия – Симеон Николов и компания оглавиха Суперлигата

8 Ноември, 2025 13:29 627 2

Тимът продължава да демонстрира отлична форма и амбиции за титлата

Локомотив Новосибирск с пета поредна победа в Русия – Симеон Николов и компания оглавиха Суперлигата - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболният тим на Локомотив Новосибирск, воден от българския треньор Пламен Константинов и с разпределителя Симеон Николов в състава, продължава да впечатлява в руската Суперлига. В поредния си двубой от шампионата, „железничарите“ надиграха категорично като гости състава на Динамо-ЛО Сосновъй Бор с чисто 3:0 гейма (29:27, 25:22, 25:18) и затвърдиха лидерската си позиция в класирането.

Срещата започна с превес за домакините, които дълго време водеха резултата в първия гейм. В решителните моменти обаче, след навременен таймаут от Константинов при 14:17, Локомотив показа характер и успя да изравни при 23:23. Драмата продължи до самия край, когато Дмитрий Лъйзик реализира ас и донесе успеха с 29:27.

Втората част отново предложи здрава битка, но гостите демонстрираха повече хладнокръвие в ключовите разигравания и затвориха гейма при 25:22.

В третия гейм Локомотив вече доминираше напълно и безапелационно сложи точка на спора с 25:18.

Българският национал Симеон Николов изигра стабилен мач, като се отчете с 4 точки – три от тях след отлични блокади и една при атака.

Най-резултатен за победителите стана Омар Курбанов, който завърши с 14 точки.

С този успех Локомотив Новосибирск събра пълен актив от 15 точки и изпреварва по показатели основния си конкурент Зенит Казан.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 4 Отговор
    И кво ме боли за някакви руснаци и руски лизачи.

    Коментиран от #2

    13:33 08.11.2025

  • 2 Червената шапчица

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ония пияни руски туристи, когато те обладаваха в бунгалата на Шкорпиломци, са били невнимателни и малко груби. Но нали после ти се извиниха... Явно болката отминава, но срамът остава, Якиме...

    14:05 08.11.2025

