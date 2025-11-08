Локомотив Новосибирск с пета поредна победа в Русия – Симеон Николов и компания оглавиха Суперлигата

Волейболният тим на Локомотив Новосибирск, воден от българския треньор Пламен Константинов и с разпределителя Симеон Николов в състава, продължава да впечатлява в руската Суперлига. В поредния си двубой от шампионата, „железничарите“ надиграха категорично като гости състава на Динамо-ЛО Сосновъй Бор с чисто 3:0 гейма (29:27, 25:22, 25:18) и затвърдиха лидерската си позиция в класирането.

Срещата започна с превес за домакините, които дълго време водеха резултата в първия гейм. В решителните моменти обаче, след навременен таймаут от Константинов при 14:17, Локомотив показа характер и успя да изравни при 23:23. Драмата продължи до самия край, когато Дмитрий Лъйзик реализира ас и донесе успеха с 29:27.

Втората част отново предложи здрава битка, но гостите демонстрираха повече хладнокръвие в ключовите разигравания и затвориха гейма при 25:22.

В третия гейм Локомотив вече доминираше напълно и безапелационно сложи точка на спора с 25:18.

Българският национал Симеон Николов изигра стабилен мач, като се отчете с 4 точки – три от тях след отлични блокади и една при атака.

Най-резултатен за победителите стана Омар Курбанов, който завърши с 14 точки.

С този успех Локомотив Новосибирск събра пълен актив от 15 точки и изпреварва по показатели основния си конкурент Зенит Казан.