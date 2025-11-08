Адриан Кова от Локомотив Пловдив с дебютна повиквателна за националния тим на Венецуела

Централният защитник на Локомотив Пловдив - Адриан Кова получи първа повиквателна за представителния отбор на Венецуела, съобщиха официално от пловдивския клуб.

Младият бранител ще има възможност да защитава цветовете на родината си в две контролни срещи през ноември. На 15 ноември венецуелците ще се изправят срещу Австралия, а само три дни по-късно – на 18 ноември, ще премерят сили с Канада. И двете проверки са част от подготовката на националния тим за предстоящите квалификации.

„Смърфовете“ не скриха гордостта си от успеха на своя футболист и му пожелаха късмет с екипа на Венецуела.