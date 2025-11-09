Новини
Спорт »
Тенис »
Елена Рибакина покори WTA Финалите с бляскава победа над Арина Сабаленка

Елена Рибакина покори WTA Финалите с бляскава победа над Арина Сабаленка

9 Ноември, 2025 08:12 526 2

  • елена рибакина -
  • тенис -
  • история-
  • титла -
  • финалите на wta-
  • арина сабаленка

Казахстанската звезда ще се изкачи до петото място в световната ранглиста

Елена Рибакина покори WTA Финалите с бляскава победа над Арина Сабаленка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елена Рибакина написа нова златна страница в своята тенис история, след като завоюва първата си титла от Финалите на WTA. Казахстанската звезда демонстрира изключителна класа и хладнокръвие, надделявайки над световната номер 1 Арина Сабаленка с резултат 6:3, 7:6(0) в оспорван двубой, продължил близо два часа на Централния корт.

Още от началото на срещата Рибакина впечатли с мощен сервис и стабилна игра от основната линия. В първия сет тя реализира 66% успеваемост на първи сервис и 58% на втори, като успя да пробие веднъж подаването на съперничката си – ключов момент, който ѝ осигури предимство в резултата.

Във втората част двете тенисистки се бориха точка за точка, без да допуснат пробиви, което доведе до драматичен тайбрек. Там Рибакина, бивша шампионка от „Уимбълдън“, показа завидна концентрация и минимизира грешките си, за да триумфира категорично и да вдигне трофея.

С този успех Елена Рибакина ще се изкачи до петото място в световната ранглиста с актив от 8395 точки. Арина Сабаленка запазва лидерската си позиция, но вече с 10 870 точки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аСтероидче

    2 0 Отговор
    Сабаленче, стига ги жули тия стероиди бе моме.
    Физиономията ти съвсем на Батман е заприличала вече !

    08:15 09.11.2025

  • 2 Елена Рибакина...

    1 0 Отговор
    съвсем казахско име!!! 😂😂 По-скоро с произход от "широкий руский мир"! Но западняците тръпки ги побиват от всички руско и затова е от Казахстан!!!

    08:37 09.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ