Елена Рибакина покори WTA Финалите с бляскава победа над Арина Сабаленка

Елена Рибакина написа нова златна страница в своята тенис история, след като завоюва първата си титла от Финалите на WTA. Казахстанската звезда демонстрира изключителна класа и хладнокръвие, надделявайки над световната номер 1 Арина Сабаленка с резултат 6:3, 7:6(0) в оспорван двубой, продължил близо два часа на Централния корт.

Още от началото на срещата Рибакина впечатли с мощен сервис и стабилна игра от основната линия. В първия сет тя реализира 66% успеваемост на първи сервис и 58% на втори, като успя да пробие веднъж подаването на съперничката си – ключов момент, който ѝ осигури предимство в резултата.

Във втората част двете тенисистки се бориха точка за точка, без да допуснат пробиви, което доведе до драматичен тайбрек. Там Рибакина, бивша шампионка от „Уимбълдън“, показа завидна концентрация и минимизира грешките си, за да триумфира категорично и да вдигне трофея.

С този успех Елена Рибакина ще се изкачи до петото място в световната ранглиста с актив от 8395 точки. Арина Сабаленка запазва лидерската си позиция, но вече с 10 870 точки.