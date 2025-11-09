Новини
ЦСКА 1948 - Черно море: Битка за челните места в Първа лига

9 Ноември, 2025 11:51 420 0

Мачът е от 15:00 часа днес

ЦСКА 1948 - Черно море: Битка за челните места в Първа лига - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 и Черно море се изправят един срещу друг във втория неделен мач от 15-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион „Витоша“ в Бистрица започва в 15:00 часа и ще бъде ръководена от Димитър Димитров. Срещата може да гледате на живо в ефира на Диема спорт.

Домакините влизат в двубоя като втори във временното класиране с 30 точки и ще търсят задължителен успех, за да намалят разликата с лидера Левски до само две точки, след поражението на „сините“ в дербито с ЦСКА.

В миналия кръг тимът на Иван Стоянов направи 1:1 като гост на Ботев Враца, а преди това изигра един от най-зрелищните мачове от сезона – победата с 5:4 срещу Лудогорец в Бистрица.

„Червените“ обаче ще бъдат без своя голмайстор и капитан Мамаду Диало, който изтърпява наказание за натрупани картони. Аут са и Димитър Тонев и Берк Бейхан, които лекуват травми.

Гостите от Варна също се намират в горната половина на таблицата с 24 точки – толкова, колкото има и Лудогорец. „Моряците“ са пети, само на точка зад третия Локомотив Пловдив.

Отборът на Илиан Илиев се представя стабилно през сезона, макар и в последните кръгове да редува резултати. Варненци спечелиха само веднъж в последните пет срещи – 3:1 срещу Монтана на „Огоста“, след което записаха поражение от Левски и две равенства – със Славия и Лудогорец.

Черно море вече показа, че може да бъде изключително опасен съперник като гост, след като победи Лудогорец с 5:4 в Разград по-рано през сезона.

Билетите за мача са в продажба онлайн, както и ще се продават на касите на стадиона в Бистрица. Цените са 15 лева за сектор А и Гости и 30 лева за ВИП секрота.


