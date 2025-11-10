Новини
Спорт »
Световен футбол »
ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

10 Ноември, 2025 15:00 729 3

  • бфс-
  • фифа-
  • футбол-
  • глоба

Тя е заради провинения на родните фенове по време на световната квалификация между България и Турция

ФИФА глоби БФС - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ФИФА наложи глоба на БФС в размер на 5000 швейцарски франка. Тя е заради провинения на родните фенове по време на световната квалификация между България и Турция, която загубихме тежко с 1:6 на националния стадион "Васил Левски".

Официалната мотивировка на ФИФА за санкцията е "Ред и сигурност по време на мачове, използване на жестове, думи, предмети или други средства за предаване на съобщение, което не е подходящо за спортно събитие".

Странното в случая е, че няма санкция за Турция, след като привържениците на гостите запалиха факли по време на двубоя, за което също се налагат глоби.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Японеца

    1 0 Отговор
    Ние и да играем не можем, сега и глоби!

    15:10 10.11.2025

  • 2 Новичок

    1 0 Отговор
    Гонзо ще плати,като се върне от концерта на Галена.Пфу...

    15:10 10.11.2025

  • 3 Сега

    2 0 Отговор
    Е момента да се откажем от участие под управата на ФИФА. Хем няма да се излагаме , хем ще спестим пари

    15:36 10.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ