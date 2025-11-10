ФИФА глоби БФС

ФИФА наложи глоба на БФС в размер на 5000 швейцарски франка. Тя е заради провинения на родните фенове по време на световната квалификация между България и Турция, която загубихме тежко с 1:6 на националния стадион "Васил Левски".

Официалната мотивировка на ФИФА за санкцията е "Ред и сигурност по време на мачове, използване на жестове, думи, предмети или други средства за предаване на съобщение, което не е подходящо за спортно събитие".

Странното в случая е, че няма санкция за Турция, след като привържениците на гостите запалиха факли по време на двубоя, за което също се налагат глоби.