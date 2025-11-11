Никола Цолов официално дебютира във Формула 2 още този месец

Българският пилот Никола Цолов ще се появи за първи път във Формула 2 още през тази година. Тимът на „Кампос Рейсинг“ официално съобщи, че той ще се включи в последните два старта от кампания 2025, които предстоят на пистите в Катар (29-30 ноември) и Абу Даби (6-7 декември).

Цолов ще се присъедини към отбора за уикендите на „Лусайл“ и „Яс Марина“, заемайки мястото на Пепе Марти. Испанецът прекрати съвместната си работа с „Кампос“ по-рано от планираното, тъй като се подготвя за дебют във Формула Е. Този ангажимент съвпада точно със заключителните кръгове във Формула 2.

Това отвори възможност за участие на Никола в по-горната категория още преди официалния старт на пълния му сезон през 2026. За българина тези два старта могат да се окажат безценен опит, тъй като Формула 2 се различава съществено от Формула 3. В по-горната категория има задължителни спирания в бокса и използване на два типа сухи гуми в рамките на състезателния уикенд. До момента Цолов не е работил в условия на подобна стратегическа динамика.

„Горди сме да обявим, че Никола Цолов ще дебютира във Формула 2 на FIA с отбора, присъединявайки се към нас за последните два кръга от шампионата в Катар и Абу Даби“, написаха от Кампос.

„Преди всичко, бих искал да благодаря на Пепе за всички тези години заедно, откакто дебютира с нас във Формула 4 Испания, а по-късно и във Формула 3 на FIA и Формула 2 на FIA. Споделихме невероятни моменти, голям брой победи и подиуми рамо до рамо и от името на всички в Campos Racing му желая всичко най-добро за бъдещето. За Никола това представлява фантастична възможност да започне адаптацията си към категорията – и да го направи в реални състезателни условия. Вече работим усилено с него, за да пристигне възможно най-добре подготвен за Лусаил, което ще бъде първото му участие в болид на Формула 2 на FIA", каза Адриан Кампос, който е ръководител на отбора на „Кампус Рейсинг“.

В Катар и Абу Даби съотборник на Никола ще бъде Арвид Линдблад, който все по-често се свързва с потенциално място във Формула 1 с отбора на „Рейсинг Булс“ през следващия сезон. За Цолов това ще бъде не само първа стъпка във Формула 2, но и отлична възможност да се адаптира към по-високата скорост, по-сложната стратегия и по-голямото натоварване, които го очакват през идната година.

Както е известно, Никола остава за 2026 година в „Кампос Рейсинг“, с който се състезава в последните два сезона във Формула 3, като през 2025 завърши кампанията с вицешампионската титла. Още през септември българският лъв беше потвърден, че продължава кариерата си във Формула 2 след три сезона във Формула 3.

„Имам да уча много в тези два последни уикенда от сезона. Основно става въпрос за процедурите – спиране в бокса, връщане на пистата със студени гуми, работа със спирачките, които са различни от тези във Формула 3. Това са две писти, които не познавам и съм сигурен, че ще е много интересно. Мотивиран съм да се представя силно и да постигна добри резултати, но нямам големи очаквания“, заяви Цолов.

Сезонът във Формула 2 завършва с 4 състезания – по едно основно състезание и един спринт в Катар и Абу Даби, като надпреварите са на 29 и 30 ноември и 6 и 7 декември.

Сезонът във Формула 2 ще приключи заедно с кампанията във Формула 1, като в седмицата след последното състезание в Абу Даби ще има тестове за пилотите във Формула 1 и Формула 2.