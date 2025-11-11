Американски тенисист се сгоди за дъщерята на носител на "Златната топка"

Себастиан Корда ще мине под венчилото. Американският тенисист обяви чрез публикация в Instagram, че се е сгодил за своята приятелка Ивана Недвед.

„Завинаги и след това“, написа световният №48 към снимка, на която Ивана показва годежния си пръстен.

Името ѝ е добре познато на футболните фенове, особено на привържениците на „Ювентус“. Ивана е дъщеря на легендарния чешки халф Павел Недвед – носител на „Златната топка“ за 2003 година и капитан на националния тим на Чехия по време на Европейското първенство през 2004 година, когато отборът достигна до полуфиналите.

Корда преживя колеблива година на корта, но я завърши с оптимистични резултати. Той стигна до полуфинал на турнира в Атина, където дори имаше мачбол срещу втория поставен Лоренцо Музети, но не успя да се възползва от възможността да се класира за финала срещу Новак Джокович.