Американски тенисист се сгоди за дъщерята на носител на "Златната топка"

11 Ноември, 2025 15:30 518 2

„Завинаги и след това“, написа световният №48 към снимка, на която Ивана показва годежния си пръстен

Американски тенисист се сгоди за дъщерята на носител на "Златната топка" - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Себастиан Корда ще мине под венчилото. Американският тенисист обяви чрез публикация в Instagram, че се е сгодил за своята приятелка Ивана Недвед.

„Завинаги и след това“, написа световният №48 към снимка, на която Ивана показва годежния си пръстен.

Името ѝ е добре познато на футболните фенове, особено на привържениците на „Ювентус“. Ивана е дъщеря на легендарния чешки халф Павел Недвед – носител на „Златната топка“ за 2003 година и капитан на националния тим на Чехия по време на Европейското първенство през 2004 година, когато отборът достигна до полуфиналите.

Корда преживя колеблива година на корта, но я завърши с оптимистични резултати. Той стигна до полуфинал на турнира в Атина, където дори имаше мачбол срещу втория поставен Лоренцо Музети, но не успя да се възползва от възможността да се класира за финала срещу Новак Джокович.


  • 1 в кратце

    0 0 Отговор
    Корда преживя колеблива година на корта,......на корта има корда и тя е на мрежата,разделяща игрището на 2/две/равни части-

    15:44 11.11.2025

  • 2 Лего

    0 0 Отговор
    Ивана Недвед е много готина мома!

    15:45 11.11.2025

