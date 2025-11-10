От Левски се похвалиха с 5 национали

Пет футболисти на ПФК „Левски“ получиха повиквателни за предстоящите срещи на националните отбори в средата на ноември 2025 г. За това се похвалиха от клуба.

Марин Петков и Кристиан Димитров са извикани в състава на България за световните квалификации срещу Турция (15.11) и Грузия (18.11).

Радослав Кирилов също получи повиквателна за тези срещи, но заради травма отпадна от групата на „трикольорите“.

Асен Митков и Борислав Рупанов ще бъдат част от младежкия национален отбор за квалификацията за Европейско първенство срещу Шотландия (18.11).

Никола Серафимов е в състава на Северна Македония за контролната среща срещу Латвия (13.11) и световната квалификация срещу Уелс (18.11).