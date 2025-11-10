Новини
От Левски се похвалиха с 5 национали

От Левски се похвалиха с 5 национали

10 Ноември, 2025 16:43 616 6

  • марин петков -
  • кристиан димитров-
  • българия-
  • левски-
  • асен митков-
  • борислав рупанов-
  • никола серафимов-
  • футбол-
  • северна македония

Марин Петков и Кристиан Димитров са извикани в състава на България

От Левски се похвалиха с 5 национали - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пет футболисти на ПФК „Левски“ получиха повиквателни за предстоящите срещи на националните отбори в средата на ноември 2025 г. За това се похвалиха от клуба.

Марин Петков и Кристиан Димитров са извикани в състава на България за световните квалификации срещу Турция (15.11) и Грузия (18.11).

Радослав Кирилов също получи повиквателна за тези срещи, но заради травма отпадна от групата на „трикольорите“.

Асен Митков и Борислав Рупанов ще бъдат част от младежкия национален отбор за квалификацията за Европейско първенство срещу Шотландия (18.11).

Никола Серафимов е в състава на Северна Македония за контролната среща срещу Латвия (13.11) и световната квалификация срещу Уелс (18.11).


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.





КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Пълен тшак.То застава националният отбор задмина всички африкански и близкоизточни такива в класацията на ФИФА!

    16:49 10.11.2025

  • 2 Рефер

    5 2 Отговор
    Затова националния жъне успехи.....

    17:05 10.11.2025

  • 3 Киро

    4 2 Отговор
    Боже тоя М. Петков го видяхме в се--я мач, спестени два червени картона, за хващане на гушата и душене на противников играч при мелето, и навлизане в полето на противниковите треньори и блъскане в гръб на старши треньора.

    17:05 10.11.2025

  • 4 Спиро

    3 2 Отговор
    Оня странджанския чугур, от техните на шопята защо не е извикан със спестените 2 червени картона, за удари и наплют паднал футболист при мелето.

    17:08 10.11.2025

  • 5 Ради

    6 2 Отговор
    То затова националния отбор е на това дередже...

    17:16 10.11.2025

  • 6 Ама

    0 0 Отговор
    Закривайте тоз национален отбор ,само пара харчат

    18:03 10.11.2025

