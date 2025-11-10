Новини
Спорт »
Световен футбол »
Саудитски клубове с оферти към Дидие Дешан за след края на ангажимента му с Франция

Саудитски клубове с оферти към Дидие Дешан за след края на ангажимента му с Франция

10 Ноември, 2025 19:20 398 0

  • селекционер -
  • дидие дешан -
  • саудитска арабия-
  • франция-
  • ювентус

Специалистът категорично отрече възможността да се завърне начело на Ювентус

Саудитски клубове с оферти към Дидие Дешан за след края на ангажимента му с Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Френският национален селекционер Дидие Дешан хвърли светлина върху бъдещите си планове, като потвърди, че вече е провел разговори с представители на няколко водещи клуба от Саудитска Арабия. Преговорите са били инициирани във връзка с евентуално сътрудничество след изтичането на договора му с Френската футболна федерация.

Въпреки спекулациите в медиите, Дешан категорично отрече възможността да се завърне начело на Ювентус или да наследи Карло Анчелоти като селекционер на Бразилия.

„Няма истина в тези слухове. Фокусът ми остава изцяло върху работата с Франция до края на мандата ми“, заяви опитният треньор.

Дешан подчерта, че решението му да се оттегли от поста след Световното първенство през 2026 година е окончателно, независимо от представянето на „петлите“ на Мондиала. „Време е за нови предизвикателства след този цикъл“, допълни той.

Припомняме, че Дидие Дешан пое кормилото на френския национален отбор през 2012 година и изведе тима до световната титла през 2018 година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ