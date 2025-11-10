Саудитски клубове с оферти към Дидие Дешан за след края на ангажимента му с Франция

Френският национален селекционер Дидие Дешан хвърли светлина върху бъдещите си планове, като потвърди, че вече е провел разговори с представители на няколко водещи клуба от Саудитска Арабия. Преговорите са били инициирани във връзка с евентуално сътрудничество след изтичането на договора му с Френската футболна федерация.

Въпреки спекулациите в медиите, Дешан категорично отрече възможността да се завърне начело на Ювентус или да наследи Карло Анчелоти като селекционер на Бразилия.

„Няма истина в тези слухове. Фокусът ми остава изцяло върху работата с Франция до края на мандата ми“, заяви опитният треньор.

Дешан подчерта, че решението му да се оттегли от поста след Световното първенство през 2026 година е окончателно, независимо от представянето на „петлите“ на Мондиала. „Време е за нови предизвикателства след този цикъл“, допълни той.

Припомняме, че Дидие Дешан пое кормилото на френския национален отбор през 2012 година и изведе тима до световната титла през 2018 година.