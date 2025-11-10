Новини
Ива Иванова започна с победа на тенис турнира в Ираклион

10 Ноември, 2025 20:24 458 2

19-годишната българка елиминира Пиа Ловрич от Словения

Ива Иванова започна с победа на тенис турнира в Ираклион - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка победи Пиа Ловрич (Словения) с 5:7, 6:3, 6:4. Срещата продължи 2 часа и 42 минути.

Иванова поведе с 5:3 в първата част, в десетия гейм пропусна два сетбола, а след това със серия от четири поредни гейма словенката направи обрат. Във втория сет българката успя да направи серия от три поредни гейма в края и след 6:3 са изравни резултата. В решителния трети сет Иванова отново взе аванс от 5:3, в следващия гейм загуби подаването си, но в десетия успя да стигне до нов брейк и да затвори срещата, въпреки че Ловрич спаси три от четирите мачбола.


По-рано днес Росица Денчева също се класира за втория кръг на сингъл, а 15-ата поставена Денислава Глушкова ще започне утре срещу квалификантка.


В турнира на двойки Росица Денчева и Федерика Урджези (Италия) отстъпиха с 6:2, 4:6, 5-10 от първите поставени Михаела Байерлова (Чехия) и Даря Лодикова (Русия).

Беатрис Спасова и Елена Гийслер (Германия) пък загубиха от вторите в схемата сръбкини Наталия Сенич и Аня Станкович с 5:7, 3:6.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Всички станахте тенисисти, като кумира ви Гришо Хасковлията.

    20:35 10.11.2025

  • 2 един монтиран микрочип....

    0 0 Отговор
    удивителното е ,че и тениса стана като шахмата.....независимо къде един монтиран микрочип може да превърне ....еееедио...в гений.......

    20:42 10.11.2025

