Ива Иванова започна с победа на тенис турнира в Ираклион

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка победи Пиа Ловрич (Словения) с 5:7, 6:3, 6:4. Срещата продължи 2 часа и 42 минути.

Иванова поведе с 5:3 в първата част, в десетия гейм пропусна два сетбола, а след това със серия от четири поредни гейма словенката направи обрат. Във втория сет българката успя да направи серия от три поредни гейма в края и след 6:3 са изравни резултата. В решителния трети сет Иванова отново взе аванс от 5:3, в следващия гейм загуби подаването си, но в десетия успя да стигне до нов брейк и да затвори срещата, въпреки че Ловрич спаси три от четирите мачбола.



По-рано днес Росица Денчева също се класира за втория кръг на сингъл, а 15-ата поставена Денислава Глушкова ще започне утре срещу квалификантка.



В турнира на двойки Росица Денчева и Федерика Урджези (Италия) отстъпиха с 6:2, 4:6, 5-10 от първите поставени Михаела Байерлова (Чехия) и Даря Лодикова (Русия).

Беатрис Спасова и Елена Гийслер (Германия) пък загубиха от вторите в схемата сръбкини Наталия Сенич и Аня Станкович с 5:7, 3:6.