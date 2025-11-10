Новини
Почетино: Ако спечелим Мондиала, ще дам трофея на Тръмп – това е Америка!

Почетино: Ако спечелим Мондиала, ще дам трофея на Тръмп – това е Америка!

10 Ноември, 2025 21:23

10 Ноември, 2025 21:23 400 0

С усмивка и доза самоирония селекционерът на САЩ говори за възможен исторически триумф и среща с Доналд Тръмп

Почетино: Ако спечелим Мондиала, ще дам трофея на Тръмп – това е Америка! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Селекционерът на националния отбор на САЩ, Маурисио Почетино, заяви, че няма да има нищо против да връчи Световната купа лично на президента Доналд Тръмп, ако американците спечелят Мондиал 2026 на своя земя.

„Разбира се, ще му я дам. Няма проблем – нека я вдигне той. Това е Америка!“ – каза Почетино в интервю за “New York Post”, шегувайки се с типично американския размах при подобни церемонии.

Тръмп вече е бил част от футболните сцени – той се появи на подиума при празненствата на Челси след победата на Световното клубно първенство през 2025 г. на „МетЛайф Стейдиъм“, същото място, където ще се играе и финалът на Мондиал 2026.

„Може би не е човек на футбола, просто беше в неловка ситуация и не знаеше какво да направи – но беше забавно. Това е Америка,“ добави аржентинецът с усмивка.

Очаква се президентът да има активна роля в организацията на Световното първенство, докато лидерите на Мексико и Канада също ще присъстват на част от мачовете през лятото.


