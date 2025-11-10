Почетино: Ако спечелим Мондиала, ще дам трофея на Тръмп – това е Америка!

Селекционерът на националния отбор на САЩ, Маурисио Почетино, заяви, че няма да има нищо против да връчи Световната купа лично на президента Доналд Тръмп, ако американците спечелят Мондиал 2026 на своя земя.

„Разбира се, ще му я дам. Няма проблем – нека я вдигне той. Това е Америка!“ – каза Почетино в интервю за “New York Post”, шегувайки се с типично американския размах при подобни церемонии.

Тръмп вече е бил част от футболните сцени – той се появи на подиума при празненствата на Челси след победата на Световното клубно първенство през 2025 г. на „МетЛайф Стейдиъм“, същото място, където ще се играе и финалът на Мондиал 2026.

„Може би не е човек на футбола, просто беше в неловка ситуация и не знаеше какво да направи – но беше забавно. Това е Америка,“ добави аржентинецът с усмивка.

Очаква се президентът да има активна роля в организацията на Световното първенство, докато лидерите на Мексико и Канада също ще присъстват на част от мачовете през лятото.