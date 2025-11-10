Новини
Близо 600 професионални футболисти в Турция бяха извикани на разпит по подозрение за участие в незаконни залагания

10 Ноември, 2025 21:43 488 2

  • турски футбол-
  • нелегални залагания-
  • разследване-
  • футболисти-
  • съдии-
  • арести-
  • скандал-
  • турция-
  • футболни агенти-
  • дисциплинарни мерки

Турската прокуратура не остава безучастна

Близо 600 професионални футболисти в Турция бяха извикани на разпит по подозрение за участие в незаконни залагания - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от разследвания в турския футбол, след като близо 600 професионални футболисти бяха извикани за разпит от органите на реда по подозрение за участие в незаконни залагания. Според авторитетното издание "Turkiye", разследването обхваща не само играчи, но и треньори, както и футболни агенти, които са подозирани, че са залагали на нерегламентирани онлайн платформи, опериращи от Албания, България и Северен Кипър.

Скандалът се разраства на фона на вече наложени строги дисциплинарни мерки. Президентът на Турската футболна федерация Ибрахим Хаджиосманоглу разкри, че цели 149 съдии са били отстранени от длъжност заради съпричастност към незаконни залагания на футболни срещи. Това безпрецедентно решение подчертава сериозността на проблема и решимостта на футболните власти да се справят с корупцията в спорта.

Турската прокуратура не остава безучастна – издадени са заповеди за арест на 21 души, сред които 17 съдии и дори президент на един от водещите футболни клубове в страната. По данни на Главната прокуратура в Истанбул, при координирана акция в мегаполиса и още 11 провинции са задържани поне 18 заподозрени, чиито имена засега се пазят в тайна.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    И как става това при положение, че всички големи букмейкъри имат лимит на залога и като спечелиш един два пъти ти слагат таван на залога 50-250лв !?

    21:51 10.11.2025

  • 2 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Ми той Мауриньо им го каза още преди време, че всички мачове са им нагласени.

    22:06 10.11.2025

