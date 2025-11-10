Двама души починаха по време на втория ден на ATP Finals в Торино

Вторият ден на тенис турнира ATP Finals в Торино бе помрачен от трагични събития – двама мъже загубиха живота си след внезапни здравословни проблеми.

Първият случай е станал сутринта пред „Fan Village“ близо до „Inalpi Arena“. Вторият мъж е получил здравословен проблем по време на мача между италианеца Лоренцо Мусети и Тейлър Фриц на трибуните.

Двамата мъже, на възраст 70 и 78 години, са транспортирани в болница, но за съжаление почиват малко след пристигането.