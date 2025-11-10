Новини
Двама души починаха по време на втория ден на ATP Finals в Торино

10 Ноември, 2025 23:22 710 1

Двамата мъже са си отишли след внезапни здравословни проблеми по време на турнира

Двама души починаха по време на втория ден на ATP Finals в Торино - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Вторият ден на тенис турнира ATP Finals в Торино бе помрачен от трагични събития – двама мъже загубиха живота си след внезапни здравословни проблеми.

Първият случай е станал сутринта пред „Fan Village“ близо до „Inalpi Arena“. Вторият мъж е получил здравословен проблем по време на мача между италианеца Лоренцо Мусети и Тейлър Фриц на трибуните.

Двамата мъже, на възраст 70 и 78 години, са транспортирани в болница, но за съжаление почиват малко след пристигането.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    0 0 Отговор
    Браво!
    Днес двама, а утре 200!
    Дано се оправят!

    23:51 10.11.2025

