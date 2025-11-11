Яник Синер стартира с категорична победа защитата на титлата си на Финалите на ATP в Торино

Яник Синер даде силна заявка за нов триумф на Финалния турнир на ATP в Торино, след като надигра убедително канадеца Феликс Оже-Алиасим с 7:5, 6:1 в първия си мач от надпреварата. Италианската звезда демонстрира отлична форма и удължи впечатляващата си серия на закрито до 27 поредни победи.

В първия сет двамата тенисисти си разменяха мощни сервиси, като Оже-Алиасим не отстъпваше лесно. Въпреки това, при 6:5, италианецът се възползва от колебанията на съперника, който изпитваше видим дискомфорт в левия прасец, и затвори частта с третия си сетбол.

Във втората част Синер бързо пое контрола, пробивайки още в първия сервис-гейм на канадеца. Оже-Алиасим опита да се върне в мача, като взе медицински таймаут при 0:3, но болките в крака му попречиха да се противопостави на устрема на домакина. Италианецът реализира още един пробив и безапелационно приключи двубоя след точно 100 минути игра.

С този успех Синер не само затвърди статута си на фаворит в група "Бьорн Борг", но и записа четвърта поредна победа над Оже-Алиасим.

В следващия кръг, насрочен за 12 октомври, той ще се изправи срещу германеца Александър Зверев, докато канадецът ще търси първа победа срещу Бен Шелтън от САЩ, за да запази шансовете си за продължаване напред.