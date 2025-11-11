Тервел Пулев сменя боксовите ръкавици с пушка - Боксьорът ще участва във възстановката на Битката при Сливница

Европейският шампион по бокс в полутежка категория Тервел Пулев ще се включи във възстановката на битката при Сливница от Сръбско-българската война през 1885 г., научи ФАКТИ.

Събитието е организирано от Национално дружество „Традиция“, Министерство на Отбраната и Община Сливница и ще се проведе тази неделя – 16 ноември от 11:00 часа при паметника на капитан Марин Маринов на възвишението „Мека црев”, което се намира на военен полигон „Сливница” – разположен между едноименния град и съседния Драгоман.

Мероприятието е по повод 140 години от Победата при Сливница през 1885 г. от Сръбско-Българската война.

За Пулев това не е първо участие в подобен род събития. Боксьорът, който е член на Национално дружество „Традиция“, взе участие във въстановката и през 2018-а година.