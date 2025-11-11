Новини
Тервел Пулев сменя боксовите ръкавици с пушка - Боксьорът ще участва във възстановката на Битката при Сливница

11 Ноември, 2025 11:21 640 6

  • шампион-
  • бокс -
  • тервел пулев-
  • възстановка-
  • битката при сливница-
  • сръбско-българската война-
  • 1885 г.-
  • национално дружество „традиция“-
  • министерство на отбраната -
  • община сливница-
  • капитан марин маринов-
  • мека црев-
  • драгоман

Това не е първа такава изява за именития ни спортист

Тервел Пулев сменя боксовите ръкавици с пушка - Боксьорът ще участва във възстановката на Битката при Сливница - 1
Снимка: Ангел Лазаров
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Европейският шампион по бокс в полутежка категория Тервел Пулев ще се включи във възстановката на битката при Сливница от Сръбско-българската война през 1885 г., научи ФАКТИ.

Събитието е организирано от Национално дружество „Традиция“, Министерство на Отбраната и Община Сливница и ще се проведе тази неделя – 16 ноември от 11:00 часа при паметника на капитан Марин Маринов на възвишението „Мека црев”, което се намира на военен полигон „Сливница” – разположен между едноименния град и съседния Драгоман.

Мероприятието е по повод 140 години от Победата при Сливница през 1885 г. от Сръбско-Българската война.

За Пулев това не е първо участие в подобен род събития. Боксьорът, който е член на Национално дружество „Традиция“, взе участие във въстановката и през 2018-а година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 айдеде

    5 5 Отговор
    Това е истински патриот ... да е жив и здрав !!!

    Коментиран от #3

    11:29 11.11.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    2 2 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява Тервел и му благодари за посещението на парка!

    11:35 11.11.2025

  • 3 от толкова бой

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "айдеде":

    по главата, доно знае как да я хване правилно!

    12:08 11.11.2025

  • 4 Сила

    3 1 Отговор
    Бутафорни " възстановки " , "исторически "паркове , "мъжки🏳️‍🌈 " мокри хора , потури и цървули , щамповани "народни" носии от ЛИДЛ и прокъсани байраци ( made in China ) по гори и ливади .....това е патрЕoтизма на БГ приматите !!! А ,и анцузи и чалга ," Бяла роза ще закичааааааааа....."...Толкова си могат !!!

    12:12 11.11.2025

  • 5 Град София

    1 0 Отговор
    Там е загинал мой дядо. Повечето войници са били от София и окръга.

    12:22 11.11.2025

  • 6 Хаджиаборигенов

    1 0 Отговор
    Най ми става мило, като вида българин по потури и цървули. Да живее България! 🇧🇬

    12:22 11.11.2025

