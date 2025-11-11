Президентът на Галатасарай коментира големия скандал в Турция

Президентът на Галатасарай Дурсун Йозбек взе отношение по разразилия се скандал в Турция, в който над 1000 футболисти са със спрени права заради незаконни залагания. Сред тях има играчи на "Джим Бом" и Бешикташ.

Футболистите са препратени към Дисциплинарната комисия на Турската футболна федерация. Имената на двама футболисти на Галатасарай също бяха в този списък - Ерен Елмалъ и Метехан Балтаджъ. Първият е и национал на Турция и от освободен от Винченцо Монтела.

“Като Спортен клуб Галатасарай, ние подкрепяме всички необходими действия, за да гарантираме, че турският футбол ще остане напълно чист. Разбира се, играчите, които залагат, трябва да бъдат наказани, но има неща, които трябва да се вземат предвид. Играчи, който е залагал преди четири или пет години, не бива да се счита за провинил се по същия начин, както такъв, който е залагал преди седмица. Това са млади играчи и може да са допуснали грешка преди време, без да осъзнават реалното значение. Един от важните моменти, който трябва да се има предвид, е дали играчите са играли на собствените си отбори или на спортове като баскетбол и волейбол. Уверен съм, че от федерацията ще направят това разграничение”, заяви Йозбек пред местните медии.