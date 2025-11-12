Феномена: Кристиано Роналдо е сред най-големите в историята, но не е най-великият

Един от най-добрите нападатели в историята на футбола - Роналдо Назарио, коментира нашумелите изявления на своя португалски съименник Кристиано Роналдо. Бразилската легенда отдаде заслужено признание на постиженията на Кристиано, но не споделя позицията му, че е най-великият играч на всички времена.

В интервю за ESPN Роналдо подчерта, че петкратният носител на „Златната топка“ и петкратен победител в Шампионската лига несъмнено принадлежи към най-високата класа във футбола, но не е номер 1:

„Кристиано успяваше да бележи във всяка ситуация, дори при смяна на позицията. Това е впечатляващо и той със сигурност е сред най-големите в историята. Но дали е Най-добрият на всички времена? Не мисля. Уважавам мнението му, но аз бих го поставил в Топ 10“, заяви бразилецът.

Докато Кристиано често подчертава собственото си място сред легендите, включително в последното си интервю с Пиърс Морган, Феномена показа по-сдържан подход, когато спомена своите успехи:

„Не обичам да влизам в такива спорове. Нека другите говорят за мен, за мачовете ми, за влиянието ми и за това какво съм постигнал. Нямам нужда сам да определям мястото си“, посочи нападателят, оставил ярка следа в Барселона, Реал Мадрид, Интер и Милан.

