Феномена: Кристиано Роналдо е сред най-големите в историята, но не е най-великият

12 Ноември, 2025 09:01 833 6

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • роналдо назарио

Не обичам да влизам в такива спорове

Феномена: Кристиано Роналдо е сред най-големите в историята, но не е най-великият - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от най-добрите нападатели в историята на футбола - Роналдо Назарио, коментира нашумелите изявления на своя португалски съименник Кристиано Роналдо. Бразилската легенда отдаде заслужено признание на постиженията на Кристиано, но не споделя позицията му, че е най-великият играч на всички времена.

В интервю за ESPN Роналдо подчерта, че петкратният носител на „Златната топка“ и петкратен победител в Шампионската лига несъмнено принадлежи към най-високата класа във футбола, но не е номер 1:

„Кристиано успяваше да бележи във всяка ситуация, дори при смяна на позицията. Това е впечатляващо и той със сигурност е сред най-големите в историята. Но дали е Най-добрият на всички времена? Не мисля. Уважавам мнението му, но аз бих го поставил в Топ 10“, заяви бразилецът.

Докато Кристиано често подчертава собственото си място сред легендите, включително в последното си интервю с Пиърс Морган, Феномена показа по-сдържан подход, когато спомена своите успехи:

„Не обичам да влизам в такива спорове. Нека другите говорят за мен, за мачовете ми, за влиянието ми и за това какво съм постигнал. Нямам нужда сам да определям мястото си“, посочи нападателят, оставил ярка следа в Барселона, Реал Мадрид, Интер и Милан.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрасти

    7 1 Отговор
    Роналдо е един , както Пеле и Марадона. След него има Роналдиньо, Кристиано Роналдо и други.

    09:10 12.11.2025

  • 2 Винченцо Андолини

    5 0 Отговор
    О суета сует и всичко е суета......

    09:10 12.11.2025

  • 3 да . е този с заешката муцуна ми беше лю

    3 1 Отговор
    дълги години правеше добри мачове в неговото първенство и на световните първенства . но между хиляди талантливи футболисти години наред запомняни и канонизирани за светци в спорта е важно и не безвремието , а именно съвремието . статистиката изтъква как един бил по класен от друг . но нещата са несъвместими . 90 те се играеше друг вид футбол . 70 друг . а и разликите в континенталните първенства е много голяма . затова ги оприличават по места . един е сър , друг е господ , друг е с прякор .

    09:22 12.11.2025

  • 4 име

    5 1 Отговор
    Абе, Кристияно може да не е номер едно сред нападателите, обаче е номер едно сред актьорите на терена! А също така е и номер едно в дисциплината. Това е нещото, което го прави велик.

    09:24 12.11.2025

  • 5 Трол

    3 0 Отговор
    Ако не бяха контузиите, този на снимката щеше да е най-великият.

    09:27 12.11.2025

  • 6 браво на феномена

    4 0 Отговор
    ето това са разсъждения на умен човек а не като кристияно …

    09:34 12.11.2025

