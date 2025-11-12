Интересно име може да стане мениджър на Илия Груев в Лийдс

Бившият мениджър на Селтик – Брендън Роджърс, е много близо до нова работа. „Детелините“ уволниха специалиста само преди две седмици, но по всичко личи, че името му представлява интерес за редица други клубове, въпреки неуспешните месеци начело на шотландския гранд.

Роджърс бе спряган за наставник на Уулвърхемптън, но от щаба на „вълците“ се спряха на Роб Едуардс, като се очаква назначението да бъде обявено съвсем скоро.

Това обаче отваря нова врата за бившия наставник на Ливърпул. Според медиите в Англия, северноирландецът е спряган за новака във Висшата лига – Лийдс, в чийто тим се подвизава и българския национал Илия Груев.

Въпреки че успя да върне йоркшърци в елита на английския футбол, мениджърът на Даниел Фарке е един от основните фаворити за следващ уволнен наставник във Висшата лига. След трудното начало на сезона, Лийдс не успява да намери постоянство в играта си и заема място дълбоко в долната част на таблицата. Отборът на Илия Груев е само на точка от зоната на изпадащите.

Лийдс спечели едва два от последните си седем мача, което допълнително засилва слуховете, че съвсем скоро Фарке може да бъде отстранен от поста си.