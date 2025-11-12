Новини
Левски връща футболист на Санта Клара

12 Ноември, 2025 09:59

Една подготовка обаче може да промени много неща

Левски връща футболист на Санта Клара - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рилдо не успя да избухне и в дербито с ЦСКА, а като цяло до този момент не може да оправдае с нищо идването си на „Герена“ под наем. Дори се заговори, че „сините“ може да потърсят начин, за да го върнат на Санта Клара още през зимата. Това обаче едва ли ще се осъществи. В Левски са уверени, че той има качества и ще му дадат нов шанс, твърди "Мач Телеграф".

„Една подготовка може да промени много неща. Майкон също не тръгна добре, но сега се превърна в един от най-силните ни играчи“, категорични са шефовете.

Освен това на „Герена“ смятат, че по-трудно могат да намерят качествени играчи през зимата, които да не струват много пари и да могат да помогнат на тима да изпълни целите си.


  • 1 Проба, Грешка и пак Грешка

    0 0 Отговор
    Абе товарете половината стадо на кораба към Амазонка и дано някой да остане там по джунглите. Па пробвайте да докарате зидари,, заварчици, бетонджии. арматуристи... Ще има по-голяма файда за обществото!

    10:07 12.11.2025

