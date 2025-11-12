Лех Познан гледа двама от Левски в дербито с ЦСКА

Полският Лех Познан е изпратил свои скаути на дербито Левски - ЦСКА, които да наблюдават изявите на двама футболисти на "сините". Става дума за Светослав Вуцов и Марин Петков, пише sport1.pl. Пратениците на "железничарите" са следили изкъсо изявите основно на 23-годишния страж. От Лех искат да засилят конкуренцията под рамката, където твърд титуляр е Бартош Мрожек. През миналия сезон той беше избран за най-добър вратар в първенството, но от началото на този е допуснал 20 гола.

Seksyki.pl съобщава, че полският клуб държи да се подсили с качествени играчи, за да засили конкуренцията в отбора. Все повече стават гласовете в клуба, които искат да се търси промяна на вратарския пост и привличане на реална алтернатива на Мрожек, като Вуцов би бил идеален вариант.

Емисарите на Лех са гледали изявите и на Марин Петков. 22-годишният футболист обаче се представи изключително слабо срещу ЦСКА. Любопитното е, че през лятото той беше пред трансфер в друг полски клуб - Ракув.