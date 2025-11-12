Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лех Познан гледа двама от Левски в дербито с ЦСКА

Лех Познан гледа двама от Левски в дербито с ЦСКА

12 Ноември, 2025 10:58 513 2

  • лех познан-
  • светослав вуцов-
  • футбол-
  • левски-
  • цска

Пратениците на "железничарите" са следили изкъсо изявите основно на 23-годишния страж

Лех Познан гледа двама от Левски в дербито с ЦСКА - 1
Павлос Пападопулос Павлос Пападопулос анализатор в. Вима

Полският Лех Познан е изпратил свои скаути на дербито Левски - ЦСКА, които да наблюдават изявите на двама футболисти на "сините". Става дума за Светослав Вуцов и Марин Петков, пише sport1.pl. Пратениците на "железничарите" са следили изкъсо изявите основно на 23-годишния страж. От Лех искат да засилят конкуренцията под рамката, където твърд титуляр е Бартош Мрожек. През миналия сезон той беше избран за най-добър вратар в първенството, но от началото на този е допуснал 20 гола.

Seksyki.pl съобщава, че полският клуб държи да се подсили с качествени играчи, за да засили конкуренцията в отбора. Все повече стават гласовете в клуба, които искат да се търси промяна на вратарския пост и привличане на реална алтернатива на Мрожек, като Вуцов би бил идеален вариант.

Емисарите на Лех са гледали изявите и на Марин Петков. 22-годишният футболист обаче се представи изключително слабо срещу ЦСКА. Любопитното е, че през лятото той беше пред трансфер в друг полски клуб - Ракув.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СиниСмешници

    3 1 Отговор
    малий, великия Лех .............

    Коментиран от #2

    11:03 12.11.2025

  • 2 Левски 1914

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "СиниСмешници":

    Ами не е като МЕНТЕТО!

    11:34 12.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ