Емре Джан ще продължи да носи жълто-черната фланелка на Борусия Дортмунд и през следващия сезон

Бъдещето на капитана на Борусия Дортмунд, Емре Джан, изглежда все по-сигурно – германският национал ще остане част от тима и през следващата кампания, разкриват авторитетни източници от Германия, цитирани от вестник „Билд“.

Въпреки че настоящият контракт на 31-годишния полузащитник съдържа клауза за автоматично удължаване до 2027 година, която зависи от броя изиграни мачове, контузията му в началото на сезона постави под въпрос изпълнението на това условие. Въпреки тази пречка, ръководството на „жълто-черните“ е категорично – Джан ще получи нов договор, дори ако не успее да покрие изискванията по клаузата.

Лидерските качества и отдадеността на Емре Джан са високо ценени както от съотборниците му, така и от клубните шефове.

В момент, когато се очакват значителни промени в състава през лятото, Борусия не желае да губи един от най-опитните си играчи и предпочита да запази стабилността в отбора.

Междувременно, в Дортмунд текат дискусии и около бъдещето на друг ключов футболист – Карим Адейеми. Ръководството не е особено склонно да включи освобождаваща клауза в новия му договор, но не изключва напълно тази възможност. Ако все пак се стигне до подобна опция, сумата ще бъде внушителна – около 80 милиона евро.