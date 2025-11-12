Новини
Спорт »
Тенис »
Гергана Топалова спаси два мачбола и продължи напред в Орландо

Гергана Топалова спаси два мачбола и продължи напред в Орландо

12 Ноември, 2025 18:06 375 0

  • гергана топалова-
  • сингъл-
  • тенис -
  • турнира -
  • орландо -
  • сащ

Българката се класира за втория кръг

Гергана Топалова спаси два мачбола и продължи напред в Орландо - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гергана Топалова спаси два мачбола и се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Орландо (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №8 българка спечели срещу индийката Маая Ревати с 4:6, 7:6(13), 6:1 след три часа и 17 минути игра.

25-годишната Топалова навакса сет пасив и изоставане от 1:4 гейма във втория, в тайбрека на който на два пъти беше на точка от елиминация при 7:8 и при 11:12, но успя да стигне до обрат. В последствие в решаващия трети сет тя реализира ранен пробив, а след това затвори мача със серия от четири поредни гейма.


Друга българка - Диа Евтимова, отпадна от надпреварата. На сингъл тя загуби в квалификациите от представителката на домакините Марибела Самарипа с 4:6, 1:6, а на двойки Евтимова и Елена-Теодора Кадар (Румъния), претърпяха поражение в първия кръг на основната схема от американките Саманта Алисей и Малкиа Нгунуе с 2:6, 1:6.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ