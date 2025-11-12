Новини
Гьозтепе на Станимир Стоилов изпревари Реал Мадрид в престижна европейска класация

Гьозтепе на Станимир Стоилов изпревари Реал Мадрид в престижна европейска класация

Изследването обхваща водещите лиги на Испания, Италия, Турция и Португалия

Турският Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, се нареди пред испанския гранд Реал Мадрид в престижна класация на CIES, която анализира най-динамичните и физически натоварващи стилове на игра в елитните първенства на Европа. Според изследването, което обхваща водещите лиги на Испания, Италия, Турция и Португалия, Гьозтепе заема впечатляващото четвърто място по измината дистанция при спринтове – цели 204,9 метра средно на мач.

Любопитното е, че в тази класация попадат само бягания с продължителност над 0,7 секунди и скорост над 25 км/ч – истински тест за издръжливостта и атлетизма на футболистите.

На върха на подреждането се изкачва Галатасарай с 218,6 метра, следван от Порто (209,3 м) и Аталанта (208,3 м).

Гьозтепе изпреварва не само Реал Мадрид, който остава шести с 200,4 метра, но и други утвърдени европейски клубове като Райо Валекано (201,1 м).

Този интензивен стил на игра, наложен от Стоилов, вече дава плодове в турската Суперлига. „Жълто-червените“ са сред най-неудобните съперници в шампионата, а местните анализатори не крият възхищението си – всички знаят как играе Гьозтепе, но малцина успяват да се противопоставят на дисциплинираната им тактика.

Временното класиране също говори красноречиво – Гьозтепе заема пето място с 22 точки, а защитата им е сред най-стабилните в лигата. Заедно с Галатасарай, тимът е допуснал едва шест гола в 12 срещи и е запазил „суха мрежа“ в осем от тях – истинско постижение за отбора от Измир. С


  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    "С" какво означава ???

    19:50 12.11.2025

  • 2 Криля Советов

    0 0 Отговор
    Пропуснали са първенците от "Днiпро", вероятно защото рекордите им не са точно в официален мач.

    19:52 12.11.2025

