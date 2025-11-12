Новини
Президентът Румен Радев няма да присъства на футболния двубой между България и Турция в Бурса

12 Ноември, 2025 20:09 1 088 6

  • българия -
  • румен радев -
  • турция-
  • бурса-
  • президент-
  • реджеп тайип ердоган

От "Дондуков" 2 внесоха яснота

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Въпреки появилите се по-рано днес слухове, държавният глава на България Румен Радев няма да бъде сред официалните гости на предстоящия футболен сблъсък между националните отбори на България и Турция, който ще се проведе в Бурса. Информацията беше потвърдена от президентската институция, която категорично отрече възможността за визита на Радев в югоизточната ни съседка по този повод.

Според публикация на турския сайт bursasaati.com, двамата президенти – Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган – щели да наблюдават заедно срещата на живо от трибуните. Новината бързо набра популярност и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и спортните среди.

Впоследствие обаче от "Дондуков" 2 внесоха яснота, че подобно посещение не е било планирано и не фигурира в официалния график на българския президент.

Футболната среща между България и Турция е насрочена за 15 ноември, като първият съдийски сигнал ще прозвучи в 19:00 часа българско време на стадиона в Бурса.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба ти Ванга

    10 2 Отговор
    Срамът ке е голем.

    20:10 12.11.2025

  • 2 Турска ще бие 7:1

    9 1 Отговор
    Да не ходи. Но да вика за нашите .

    20:15 12.11.2025

  • 3 хах

    9 2 Отговор
    Да не е луд да гледа с ердоганя как ни блъскат като маче в дирек....

    20:17 12.11.2025

  • 4 коко

    3 6 Отговор
    Що бре,Румен паша, Ердоган не ти ли е аркадаш? Шегата настрана,но би било добре да отиде на мача,дой Боже да победим или не иска да ни гледа резила? Впрочем и аз имам предубеждение към Турция но може би е без основание, за разлика от много наши съседи и братушки Турция не е идвала да ни "освобождава " след 1913 година а братушките го направиха два пъти,...

    20:21 12.11.2025

  • 5 Боздуган

    7 1 Отговор
    Той да не е луд, като половин България матеряла.

    20:23 12.11.2025

  • 6 Смешник

    6 1 Отговор
    Че за какво да присъства За да бере срам ли?

    20:49 12.11.2025

