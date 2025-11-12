Президентът Румен Радев няма да присъства на футболния двубой между България и Турция в Бурса

Въпреки появилите се по-рано днес слухове, държавният глава на България Румен Радев няма да бъде сред официалните гости на предстоящия футболен сблъсък между националните отбори на България и Турция, който ще се проведе в Бурса. Информацията беше потвърдена от президентската институция, която категорично отрече възможността за визита на Радев в югоизточната ни съседка по този повод.
Според публикация на турския сайт bursasaati.com, двамата президенти – Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган – щели да наблюдават заедно срещата на живо от трибуните. Новината бързо набра популярност и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и спортните среди.
Впоследствие обаче от "Дондуков" 2 внесоха яснота, че подобно посещение не е било планирано и не фигурира в официалния график на българския президент.
Футболната среща между България и Турция е насрочена за 15 ноември, като първият съдийски сигнал ще прозвучи в 19:00 часа българско време на стадиона в Бурса.
