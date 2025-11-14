Бразилска скейтбордистка се пусна в еротичен сайт

Бразилската състезателка по скейтборд Летисия Буфони зарадва своите многобройни фенове.
32-годишната участничка на Олимпийските игри в Токио 2020 реши да се присъедини към еротичната платформа OnlyFans. Все пак сексапилната мацка, която мина през леглото на Неймар, първоначално не смята да публикува свои разголени снимки, а ще даде достъп на последователите си до нейното ежедневие.
„Развълнувана съм най-накрая да споделя това с вас. Моят официален OnlyFans вече е достъпен. Това е поглед зад кулисите на моя свят. Каране на скейтборд, тренировки, състезания, пътуване и всичко, което обичам да правя“, сподели Буфони, която държи множество световни рекорди на Гинес, включително най-високия грайнд (вид трик – б.а.) на скейтборд.
Блондинката, която от доста време живее в Калифорния, е 6-кратна златна медалистка от X Games.
