Алкарас: Да бъда №1 означава много за мен

Карлос Алкарас получи трофея за №1 в света за 2025 година, след като си осигури предсрочно първото място. Испанецът завършва като номер едно в света за втори път след 2022 г.

„ Честно казано, да бъда номер едно е моята цел всеки сезон. В началото знаех, че е още далеч – Яник Синер печелеше почти всеки турнир тогава. Но от средата на годината си поставих за цел да стана номер едно, защото видях шанс да играя добре в няколко турнира подред и да се доближа до него в класацията. В последните три или четири турнира на годината се борих с него равностойно за това място и накрая успях.

Това означава много за мен – целият упорит труд, който влагахме всеки ден през целия сезон: възходите и паденията, завръщанията, работата върху себе си и играта ни. Много се гордея със себе си и с отбора“, каза Алкарас.

Испанецът се присъедини към 10-те играчи, които са завършвали годината на първо място повече от веднъж.

Новак Джокович (8);

Пийт Сампрас (6);

Джими Конърс (5);

Роджър Федерер (5);

Рафаел Надал (5);

Джон Макенроу (4);

Иван Лендъл (4);

Бьорн Борг (2);

Стефан Едберг (2);

Лейтън Хюит (2).