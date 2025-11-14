Новини
Спорт »
Тенис »
Алкарас: Да бъда №1 означава много за мен

Алкарас: Да бъда №1 означава много за мен

14 Ноември, 2025 22:00 533 0

  • карлос алкарас-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

В началото знаех, че е още далеч – Яник Синер печелеше почти всеки турнир тогава

Алкарас: Да бъда №1 означава много за мен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас получи трофея за №1 в света за 2025 година, след като си осигури предсрочно първото място. Испанецът завършва като номер едно в света за втори път след 2022 г.

„ Честно казано, да бъда номер едно е моята цел всеки сезон. В началото знаех, че е още далеч – Яник Синер печелеше почти всеки турнир тогава. Но от средата на годината си поставих за цел да стана номер едно, защото видях шанс да играя добре в няколко турнира подред и да се доближа до него в класацията. В последните три или четири турнира на годината се борих с него равностойно за това място и накрая успях.

Това означава много за мен – целият упорит труд, който влагахме всеки ден през целия сезон: възходите и паденията, завръщанията, работата върху себе си и играта ни. Много се гордея със себе си и с отбора“, каза Алкарас.

Испанецът се присъедини към 10-те играчи, които са завършвали годината на първо място повече от веднъж.

Новак Джокович (8);

Пийт Сампрас (6);

Джими Конърс (5);

Роджър Федерер (5);

Рафаел Надал (5);

Джон Макенроу (4);

Иван Лендъл (4);

Бьорн Борг (2);

Стефан Едберг (2);

Лейтън Хюит (2).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ