7 легендарни футболисти бяха приети в Залата на славата

Легендарният аржентински вратар Убалдо Фильол – участник на три Световни първенства и световен шампион от 1978-а година, беше приет в Залата на славата на световния футбол, съобщава tycsports.com. На емоционална церемония, състояла се в Пачука (Мексико), известният с прякора Ел Пато ветеран беше удостоен за кариерата и постиженията си, превръщайки се в единствения аржентински представител, който получава тази чест през 2025-а година.

Освен Фильол, в "Залата на славата“ бяха приети още шестима футболисти с история и успехи. Двама от тях също са вратари - Икер Касияс (Испания) и Рене Игита (Колумбия), а останалите са Карлос Дунга (Бразилия), Диего Форлан (Уругвай), Роналд Куман (Нидерландия) и Гари Линекер (Англия).

По време на гала вечерта Фильол получи бурни овации, когато се качи на сцената, за да му бъде връчено традиционното сако, което отличава новите членове.

„Наистина съм щастлив и много благодарен. Това беше мечта, която исках да се случи. Благодаря на Хесус Мартинес и Антонио Морено от компанията „Групо Пачука“, че ми дадоха тази възможност.

Искам да споделя тази прекрасна награда със семейството си, с всички присъстващи вратари и да отдам почит на тази трудна позиция. Но също и със съотборниците си и треньорския щаб от 1978 г., онзи невероятен отбор, който даде на страната ни първата титла“, заяви с треперещ глас 75-годишният вече Фильол.

След него на сцената се качи Гари Линекер, който отново демонстрира неподражаемото си чувство за хумор.

„Тази награда означава много за мен, особено защото се връчва тук, където играх на едно незабравимо Световно първенство. Вкарах шест гола и участвах в един от най-известните мачове на всички времена: срещу Аржентина на Марадона, Божията ръка и голът на всички голове. И вкарах този гол, който никой не помни", разказа с усмивка Линекер.