Мазир Сула назова кой е най-техничният футболист в Левски

13 Ноември, 2025 15:28 456 3

Той изгря във видео, което сините разпространиха в социалните си платформи

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на Левски - Мазир Сула заяви, че най-техничният футболист в синия тим е Майкон. Като най-забавен пък определи Оливер Камдем. Той изгря във видео, което сините разпространиха в социалните си платформи.

Французинът сподели още, че любимият му отбор е Барселона, а Зинедин Зидан го е вдъхновил да обича футбола.

За феновете на Левски избра една дума – „страст“, а след това призна, предпочита Варна пред София като град за живот.

Говори френски и английски, както и малко испански и кабилски. Той е роден във Франция, но има и алжирски паспорт.

Мазир Сула се присъедини към Левски на 24 юли тази година. Преди това 27-годишният футболист изкара три сезона в Черно море.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    2 1 Отговор
    Мазир Сула, Майкон, Камдем... А камдем, или къдем са българите? С тази паплач напълнила футбола в държавата ни, ще видим "Американско лято" на куково лято! Нещо повече, няма да видим голямо първенство, докато сме живи...

    15:47 13.11.2025

  • 2 Варната

    2 0 Отговор
    Карай си белият джип и не се коси . Българите са инфлуенсъри вече , футбола е за африканците .

    16:00 13.11.2025

  • 3 Варната

    2 0 Отговор
    Варна за нищо не става , камо ли за живеене .

    16:02 13.11.2025

