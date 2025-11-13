Още един играч отпадна от националния ни за мачовете с Турция и Грузия

Футболистът на Лудогорец Станислав Иванов отпадна от състава на националния отбор на България поради контузия. Така той няма да може да вземе участие в предстоящите световни квалификации с Турция в Бурса (15 ноември) и с Грузия в София (18 ноември).

Иванов, който до момента има 5 мача за "лъвовете", бе извикан в националния отбор на мястото на контузения Радослав Кирилов. На този етап не е повикан заместник на крилото на Лудогорец.

В началото на седмицата от състава отпаднаха и защитниците Антон Недялков и Петко Христов, а на тяхно място в отбора бе повикан Стефан Велков от датския Вейле.