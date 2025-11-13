Новини
Още един играч отпадна от националния ни за мачовете с Турция и Грузия

13 Ноември, 2025 17:30 352 0

  • александър димитров-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • станислав иванов-
  • турция-
  • грузия

Иванов, който до момента има 5 мача за "лъвовете", бе извикан в националния отбор на мястото на контузения Радослав Кирилов

Още един играч отпадна от националния ни за мачовете с Турция и Грузия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Лудогорец Станислав Иванов отпадна от състава на националния отбор на България поради контузия. Така той няма да може да вземе участие в предстоящите световни квалификации с Турция в Бурса (15 ноември) и с Грузия в София (18 ноември).

Иванов, който до момента има 5 мача за "лъвовете", бе извикан в националния отбор на мястото на контузения Радослав Кирилов. На този етап не е повикан заместник на крилото на Лудогорец.

В началото на седмицата от състава отпаднаха и защитниците Антон Недялков и Петко Христов, а на тяхно място в отбора бе повикан Стефан Велков от датския Вейле.


