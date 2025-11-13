Новини
13 Ноември, 2025 19:28 518 0

Световните шампиони се подготвят за утрешното си гостуване на Ангола в демонстративен мач по повод честването на 50-годишнината от обявяване на независимостта на африканската държава от Португалия

Близо 25 000 фенове гледат тренировка на Меси и Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 25 000 фенове изпълниха трибуните на стадион на Елче „Мартинес Валеро“ в Испания, за да наблюдават днешната тренировка на националния отбор на Аржентина и суперзвездата Лионел Меси.

Световните шампиони се подготвят за утрешното си гостуване на Ангола в демонстративен мач по повод честването на 50-годишнината от обявяване на независимостта на африканската държава от Португалия.

Хората започнаха да се стичат в околностите на „Мартинес Валеро“ още от сутринта, за да видят Меси и съотборниците му, а за старта на заниманието стадионът, който е с капацитет малко над 31 хиляди, беше почти пълен.

Легендарният бивш футболист на Барселона беше посрещнат с овации, а зрителите скандираха името му. Той получи като подарък екип на Елче, а от клуба се бяха подготвили за тренировката на Аржентина, персонализирайки една от съблекалните.

