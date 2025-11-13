Собствениците на Ливърпул се отказаха от сделката за клуб от Ла Лига

Fenway Sports Group (FSG) - групата, която е собственик на Ливърпул, се отказа от придобиването на Хетафе, съобщава вестник “Марка”. Въпреки конкуренцията от катарски фонд собствениците на мърсисайдци бяха водещият кандидат да поемат управлението на клуба от Ла Лига, но сделката, която беше оценена между 115 и 130 милиона евро, няма да се реализира.

Според изданието от FSG, след като са анализирали няколко клуба в Европа, първоначално са се спрели на инвестиция в Хетафе, като за това са допринесли три решаващи фактора: местоположението в Мадрид, съоръженията и стабилността в испанското първенство. Въпреки това от групата са се оттегли от сделката поради правилата за тавана на заплатите, наложени от Ла Лига, които биха затруднили голямата инвестиция, която беше подготвяна.

Освен това напредналата средна възраст на състава на Хетафе също затрудняваше прилагането на визията на Fenway Sports Group, чиято цел беше да превърне испанския клуб в школа за генериране на печалби и осигуряване на таланти за Ливърпул.

На първа позиция за закупуване на Хетафе вече е JTA International Holding - катарски фонд, който възнамерява незабавно да договори правата за името на стадиона и по този начин да даде икономически тласък на мадридския отбор.