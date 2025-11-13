Неймар с остра реакция: Още една измислица на скапан журналист

Неймар отново попадна в центъра на скандал, след като публично нападна журналист в социалните мрежи, пише Goal.com

Бразилската звезда реагира остро на публикация на „Глобо Ешпорте“, според която е позвънил на старши треньора Хуан Пабло Войвода, за да се извини за поведението си при загубата от Фламенго. Тогава Неймар бе видян да протестира срещу смяната си.

Играчът категорично отрече информацията и в коментар под публикацията я определи като лъжа:

„Още една измислица на скапан журналист!“, написа той.