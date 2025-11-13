Новини
Спорт »
Световен футбол »
Неймар с остра реакция: Още една измислица на скапан журналист

Неймар с остра реакция: Още една измислица на скапан журналист

13 Ноември, 2025 13:59 423 0

  • неймар-
  • футбол-
  • фламенго-
  • сантос

Играчът категорично отрече информацията и в коментар под публикацията я определи като лъжа

Неймар с остра реакция: Още една измислица на скапан журналист - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Неймар отново попадна в центъра на скандал, след като публично нападна журналист в социалните мрежи, пише Goal.com

Бразилската звезда реагира остро на публикация на „Глобо Ешпорте“, според която е позвънил на старши треньора Хуан Пабло Войвода, за да се извини за поведението си при загубата от Фламенго. Тогава Неймар бе видян да протестира срещу смяната си.

Играчът категорично отрече информацията и в коментар под публикацията я определи като лъжа:
„Още една измислица на скапан журналист!“, написа той.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ