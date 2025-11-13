Новини
Спорт »
Бг футбол »
Бивш футболист на Ливърпул на проби в Локо София

Бивш футболист на Ливърпул на проби в Локо София

13 Ноември, 2025 19:59 568 0

  • ливърпул-
  • джордън айб-
  • футбол-
  • футболист-
  • на проби

На този етап все още не е ясно дали футболистът ще подпише договор с Локомотив

Бивш футболист на Ливърпул на проби в Локо София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Ливърпул Джордън Айб кара проби в Локомотив София и ще се опита да впечатли наставника на тима Станислав Генчев.

За мърсисайдци крилото има 58 мача, 4 гола и 7 асистенции. Той е играл и за Борнемут. Айб има 119 мача във Висшата лига, в които е отбелязал 4 гола и е направил 10 асистенции.

Той дебютира за червените през май 2013 година, когато в мач от 38-ия кръг на Висшата лига Ливърпул побеждава КПР с 1:0.

На този етап все още не е ясно дали футболистът ще подпише договор с Локомотив.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ