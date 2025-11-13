Бивш футболист на Ливърпул на проби в Локо София

Бившият футболист на Ливърпул Джордън Айб кара проби в Локомотив София и ще се опита да впечатли наставника на тима Станислав Генчев.

За мърсисайдци крилото има 58 мача, 4 гола и 7 асистенции. Той е играл и за Борнемут. Айб има 119 мача във Висшата лига, в които е отбелязал 4 гола и е направил 10 асистенции.

Той дебютира за червените през май 2013 година, когато в мач от 38-ия кръг на Висшата лига Ливърпул побеждава КПР с 1:0.

На този етап все още не е ясно дали футболистът ще подпише договор с Локомотив.