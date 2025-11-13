Едерсон Мораеш за раздялата с Ман Сити: Няма смисъл да оставаш някъде, ако не си щастлив

Вратарят на Фенербахче – Едерсон Мораеш, разкри мотивите си да напусне Манчестър Сити след осем изключително успешни години. Бразилецът премина в турския гранд през лятото, слагайки край на един от най-успешните периоди в кариерата си.

„Всеки етап има своя край. Футболистите идват и си тръгват, но клубът винаги остава. Прекарах осем невероятни сезона в Ман Сити и спечелих 18 трофея, но почувствах, че е време за промяна. Когато получих офертата от Фенербахче, не се поколебах. Поддържам същата дисциплина и работя с личния си кондиционен треньор, както и преди. Имам същия манталитет на победител, който носех в Сити и Бенфика, и искам да го покажа и тук“, заяви Едерсон и допълни, че новото начало му е вдъхнало допълнителна мотивация:

🚨🗣️ Ederson on his conversation with Pep Guardiola about leaing Manchester City: "The conversations are difficult to explain now because I spoke over the phone with Pep."



"When I talked to him he said: ‘You need to come back to say goodbye properly....' Yesterday he sent me a… pic.twitter.com/g0QvxTTbIr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 12, 2025

„Понякога човек има нужда от различно предизвикателство. То носи нова енергия, положителни емоции и подновен глад за успех. Сега отново живея с футбола – атмосферата в Турция е невероятна, феновете са страстни, а мачовете – истински спектакъл. Радвам се, че съм част от клуб, който иска да си върне шампионската корона, и се надявам да помогна това да се случи“.

Едерсон призна, че решението за раздяла с Манчестър Сити е узряло още преди година:

„Още миналия сезон исках да си тръгна, но не се получи. Това се отрази на формата ми – имах пет травми и не бях на обичайното си ниво. Със семейството ми решихме, че ако се появи подходяща възможност, ще направим промяната. В един момент разбираш, че няма смисъл да оставаш в голям и успешен клуб, ако не се чувстваш щастлив. Трябваше да направя тази крачка“, завърши бразилецът.