Едерсон Мораеш за раздялата с Ман Сити: Няма смисъл да оставаш някъде, ако не си щастлив

13 Ноември, 2025 20:28 435 0

  • фенербахче-
  • едерсон мораеш-
  • манчестър сити-
  • футбол

Всеки етап има своя край

Едерсон Мораеш за раздялата с Ман Сити: Няма смисъл да оставаш някъде, ако не си щастлив - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Фенербахче – Едерсон Мораеш, разкри мотивите си да напусне Манчестър Сити след осем изключително успешни години. Бразилецът премина в турския гранд през лятото, слагайки край на един от най-успешните периоди в кариерата си.

„Всеки етап има своя край. Футболистите идват и си тръгват, но клубът винаги остава. Прекарах осем невероятни сезона в Ман Сити и спечелих 18 трофея, но почувствах, че е време за промяна. Когато получих офертата от Фенербахче, не се поколебах. Поддържам същата дисциплина и работя с личния си кондиционен треньор, както и преди. Имам същия манталитет на победител, който носех в Сити и Бенфика, и искам да го покажа и тук“, заяви Едерсон и допълни, че новото начало му е вдъхнало допълнителна мотивация:

„Понякога човек има нужда от различно предизвикателство. То носи нова енергия, положителни емоции и подновен глад за успех. Сега отново живея с футбола – атмосферата в Турция е невероятна, феновете са страстни, а мачовете – истински спектакъл. Радвам се, че съм част от клуб, който иска да си върне шампионската корона, и се надявам да помогна това да се случи“.

Едерсон призна, че решението за раздяла с Манчестър Сити е узряло още преди година:

„Още миналия сезон исках да си тръгна, но не се получи. Това се отрази на формата ми – имах пет травми и не бях на обичайното си ниво. Със семейството ми решихме, че ако се появи подходяща възможност, ще направим промяната. В един момент разбираш, че няма смисъл да оставаш в голям и успешен клуб, ако не се чувстваш щастлив. Трябваше да направя тази крачка“, завърши бразилецът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
