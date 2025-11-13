Роналдо провали Португалия срещу Ейре, но нищо не е загубено

Португалия пропусна да си гарантира участие на финалите на Мондиал 2026, след като загуби с 0:2 визитата си на Ейре. Трой Парът вкара двата гола за ирландците още до почивката, а Кристиано Роналдо получи червен картон в 61-вата минута и стопи до минимум шансовете на "мореплавателите" за обрат.

Изгонването на Роналдо беше първо за него с екипа на националния отбор в 226-ия му мач за страната. Той дойде заради удар в гръб срещу Дара О'Шей. Първоначално, съдията Глен Ниберг показа само жълт картон на португалския капитан, но след намесата на ВАР коригира решението си.

Въпреки поражението в Дъблин, Португалия остава лидер в група "F" с актив от 10 точки. на второ място с 8 е Унгария, след като по-рано днес "маджарите" надвиха с 1:0 Армения в Ереван. В последния си мач португалците ще посрещнат Армения в неделя и при успех ще са сигурен финалист на Световното първенство. Това може да се случи дори при равенство, но ако Унгария не победи с повее от три гола Ейре.

Успехът днес съхрани надеждите на ирландците за второто място и участие на плейоф за класиране на шампионата на планетата. За целта, "детелините" трябва задължително да спечелят срещу Унгария в Будапеща.

Още в началните минути Келъхър отрази изстрел на Роналдо, а португалците не излизаха от половината на съперника си и дадоха да се разбере, че ще търсят ранен гол. Кристиано получи и отличен шанс да шутира от пряк свободен удар, но прати топката в стената. Не мина много време и капитанът на Португалия още веднъж се опита да открие резултата, но изпълнението му беше много неточно.

Домакините залагаха на контраатаки и някои от тях бяха опасни. На два пъти Трой Парът се отскубна по десния фланг и потърси Огбене, но и в двата случая топката не стигна до нападателя на Шефилд Юнайтед. В 17-ата минута Диого Коща допусна много груба грешка, но бързо я поправи и не позволи на Парът да нанесе удар. След последвалия корнер обаче звездата на АЗ Алкмаар се оказа на точното място и се възползва от отличната игра с глава на Лиъм Скейлс - 1:0.

В минутите след гола Португалия имаше само териториално надмощие, но не намираше начин да преодолее стабилната защита на домакините. Мощната подкрепа от трибуните също помагаше на ирландците, които съумяваха да удържат натиска към вратата на Куивин Келъхър.

Далечен шут на Жоао Невеш мина встрани от целта, а удар на Жоао Феликс беше блокиран. В 37-ата минута нападателят на Ал-Насър скочи най-високо в наказателното поле и стреля с глава, но в аут. Малко по-късно Огбене имаше възможност да вкара втори гол за Ейре, но топката срещна гредата.

В 39-ата минута Келъхър парира зрелищен удар на Витиня, а после се стигна до сериозно разбъркване пред вратата на домакините, но те успяха да изчистят. В края на полувремето португалците вдигнаха оборотите и отправиха няколко удара, но нито един от тях не се превърна в гол.

Наказателното поле на ирландците беше като стрелбище, но те устояха на канонадата, а секунди преди почивката Трой Парът изненада Диого Коща с прецизен удар в близкия ъгъл и "Авива Стейдиъм" избухна в луда радост - 2:0.

С началото на второто полувреме в игра за гостите се появиха Ренато Вейга и Нелсон Семедо вместо Гонсало Инасио и Жоао Кансело. След поредния корнер топката отиде на крака на Витиня, но той не я уцели добре и още една възможност беше пропиляна.

В 59-ата минута Кристиано Роналдо удари в гръб Дара О'Шей и реферът Глен Ниберг му вдигна жълт картон, но след проверка на ситуацията с ВАР арбитърът промени решението си и изгони звездата на Португалия. Роберто Мартинес веднага реагира и смени Бернардо Силва и Жоао Феликс с Тринкао и Рафаел Леао.

Въпреки численото неравенство, ирландците нямаха никакво намерение да се изтеглят по-напред и останаха добре групирани в собствената си половина. За Португалия обаче стана още по-трудно да пробива и опасните положения пред вратата на домакините вече ги нямаше.

Появата на Гонсало Рамош не промени нищо. "Мореплавателите" се обезвериха, а и физическата умора си каза думата. От своя страна, ирландците започнаха по-продължително да задържат топката, което достави голямо удоволствие на феновете.

В заключитлените минути на срещата имаше две опасни положения пред вратата на Ейре, но те бяха пропуснати от Рубен Невеш и Гонсало Рамош.

След днешните резултати интригата в групата се запази и всичко ще бъде решено в последния кръг, в който ирландците ще гостуват на Унгария, а Португалия ще посрещне Армения.