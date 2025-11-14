Новини
Спорт »
Световен футбол »
Всички резултати и голмайстори в квалификации за Мондиал 2026

14 Ноември, 2025 06:13 1 248 0

  • резултати-
  • голмайстори-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световни квалификации

Англия сложи край на надеждите на Сърбия за класиране на финалите догодина

Всички резултати и голмайстори в квалификации за Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В четвъртък вечер се изиграха осем решителни квалификации за Мондиал 2026, зона Европа. Англия сложи край на надеждите на Сърбия за класиране на финалите догодина, побеждавайки с 2:0 на „Уембли“. В друг мач от групата Албания надделя над Андора и си осигури втората позиция в групата и бараж.

Франция също подпечата визите си за Мондиал 2026, разбивайки Франция с 4:0.

Голямата изненада на вечерта дойде в Дъблин, където Ирландия срази Португалия с 2:0, а Кристиано Роналдо получи първия си червен картон в мач на националния си тим.

Вижте всички резултати и голмайстори:

Група D

АЗЕРБАЙДЖАН - ИСЛАНДИЯ 0:2
0:1 Алберт Гудмундсон 20', 0:2 Сверир Ингасон 39'

ФРАНЦИЯ - УКРАЙНА 4:0
1:0 Килиан Мбапе 55' (д), 2:0 Майкъл Олисе 76', 3:0 Килиан Мбапе 83', 4:0 Юго Екитике 88'

Група F

АРМЕНИЯ - УНГАРИЯ 0:1
0:1 Барнабаш Варга 33'

ИРЛАНДИЯ - ПОРТУГАЛИЯ 2:0
1:0 Трой Парът 17', 2:0 Трой Парът 45'

Група I

НОРВЕГИЯ - ЕСТОНИЯ 4:1
1:0 Александър Сьорлот 50', 2:0 Александър Сьорлот 52', 3:0 Ерлинг Халанд 56', 4:0 Ерлинг Халанд 62', 4:1 Роби Саарма 64'

МОЛДОВА - ИТАЛИЯ 0:2
0:1 Джанлука Манчини 88', 0:2 Еспозито

Група К

АНДОРА - АЛБАНИЯ 0:1
0:1 Кристиан Аслани 67'

АНГЛИЯ – СЪРБИЯ 2:0
1:0 Букайо Сака 28', 2:0 Еберечи Езе 90'


