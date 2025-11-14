Новини
Нови интересни квалификационни мачове за Мондиал 2026 днес

14 Ноември, 2025 10:30 644 1

  • мондиал 2026-
  • футбол-
  • квалификации-
  • световни квалификации-
  • мачове

Ще се изиграят шест срещи от три групи

Нови интересни квалификационни мачове за Мондиал 2026 днес - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световните квалификации в Европа продължават и днес с нова порция вълнуващи двубои. Ще се изиграят шест мача от три групи.

В група А Германия води по голова разлика на Словакия. Бундестима днес гостува на Люксембург, като ще преследва задължителна победа, като всичко освен успех за отбора на Юлиан Нагелсман ще се счита за огромна сензация. Другата среща в групата е между Словакия и Северна Ирландия в Кошице. Гостите са трети, но имат гарантирано участие в плейофите на Лига на нациите.

В група G лидер е Нидерландия, който днес излиза срещу Полша във Варшава. Евентуална победа на "лалетата" ще има гарантира участие на Мондиал 2026. Равенството също би било добре дошло за "оранжевите", които имат с три точки повече от прекия си конкурент и значително по-добра голова разлика. Финландия приема Малта, но скандинавците са с илюзорни шансове за класиране на Световно първенство.

В група L Хърватия има три точки аванс пред Чехия, а освен това е и с мач по-малко. Довечера "ватрените" приемат Фарьорски острови, като дори точка ще им е достатъчна, за да си подсигурят участието на Мондиал 2026. В другия петъчен мач от групата Гибралтар е домакин на Черна гора.

Програма за днешните световни квалификации в Европа:

19:00 часа

Финландия - Малта

21:45 часа

Хърватия - Фарьорски острови

Гибралтар - Черна гора

Люксембург - Германия

Полша - Нидерландия

Словакия - Северна Ирландия


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 айдеде

    1 0 Отговор
    Гледаме Световното и си мисля: Сега как да обясня на детето, че Франция не се намира в Африка?!

    11:28 14.11.2025

