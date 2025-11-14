Новини
Монтела излиза с най-доброто срещу България, иска разгромна победа

14 Ноември, 2025 09:59 343 2

Двубоят е в събота от 19:00 часа в Бурса

Монтела излиза с най-доброто срещу България, иска разгромна победа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Турция Винчецо Монтела е наясно с титулярния състав за домакинството на България от световните квалификации в Европа. Двубоят е в събота от 19:00 часа в Бурса.

Италианският специалист не иска никакво отпускане и подценяване от своя отбор. Южните ни съседи заемат второ място в групата с 9 точки и се нуждаят от задължителна и убедителна победа над "лъвовете", за да запазят илюзорни шансове за директно класиране за Мондиал 2026. Лидер е Испания с пълен актив от 12 точки, докато нашите са последни и до момента са регистрирали само загуби.

"Фанатик" пише, че Монтела иска от своя отбор да запише много изразителна победа срещу България, поради което ще заложи на най-доброто с което разполага. В тренировките преди мача турците са отработили различни комбинации в наказателното поле, а освен това са заложили и на много статични положения, защото смятат, че ще имат много такива в двубоя срещу България.

Очаква се на вратата на Турция да бъде Уурджан Чакър. В отбрана ще стартират Зеки Челик отдясно и Ферди Кадиоглу отляво. В центъра на защитата ще са Абдюлкерим Бардакджъ и Мерих Демирал. Двойка полузащитници в средата на терена ще са Хакан Чалханоолу и Исмаил Юксек. В атака ще действат Кенан Йълдъз отляво, Баръш Алпер Йълмаз отдясно, Керем Актюроолу на върха на нападението, а зад него ще е Арда Гюлер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ще бъде

    1 1 Отговор
    шоу!

    Коментиран от #2

    10:02 14.11.2025

  • 2 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ще бъде":

    Ще има кютек

    10:06 14.11.2025

