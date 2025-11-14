Чичото на Рубиалес го замеря с яйца на представянето на книгата му

Скандалите около бившия шеф на испанския футбол Луис Рубиалес не стихват. Той се прочу, целувайки Джени Ермосо по устните на церемонията по награждаването след победния финал на Световното първенство за жени и след това беше изпепелен от безпрецедентна вълна на обществено възмущение.

Оттогава минаха повече от две години и макар че случаят не е забравен, Рубиалес реши да разкаже историята през неговите очи.

Скандалът обаче отново не го подмина. На представянето на своята книга „Да убиеш Рубиалес“, той беше замерян със сурови яйца. А по-късно се оказа, че ги е хвърлил собственият му чичо.

Първоначално испанските медии съобщиха, че Рубиалес е бил нападнат от момиче. Тогава журналист от Periodista Digital се приближил до самия Рубиалес и разбрал, че това е неговият чичо - Луис Рубен.

Първото яйце прелетяло покрай него, второто ударило Рубиалес, а третото отклонил с ръка. А чичото нападнал и словесно племенника си с думите: „Той е обсебен от пари, лукс, секс“.

В книгата си Рубиалес се описва като то „жертва на най-голямата конспирация, която испанският футбол някога е познавал“. Тя вече е на пазара в Испания и се продава на цена от 23,90 евро.