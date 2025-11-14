Новини
Спорт »
Световен футбол »
Чичото на Рубиалес го замеря с яйца на представянето на книгата му

Чичото на Рубиалес го замеря с яйца на представянето на книгата му

14 Ноември, 2025 10:59 637 2

  • луис рубиалес-
  • футбол-
  • джени ермосо-
  • яйца-
  • пртедставяне на книга

В книгата си Рубиалес се описва като то „жертва на най-голямата конспирация, която испанският футбол някога е познавал“

Чичото на Рубиалес го замеря с яйца на представянето на книгата му - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Скандалите около бившия шеф на испанския футбол Луис Рубиалес не стихват. Той се прочу, целувайки Джени Ермосо по устните на церемонията по награждаването след победния финал на Световното първенство за жени и след това беше изпепелен от безпрецедентна вълна на обществено възмущение.

Оттогава минаха повече от две години и макар че случаят не е забравен, Рубиалес реши да разкаже историята през неговите очи.

Скандалът обаче отново не го подмина. На представянето на своята книга „Да убиеш Рубиалес“, той беше замерян със сурови яйца. А по-късно се оказа, че ги е хвърлил собственият му чичо.

Първоначално испанските медии съобщиха, че Рубиалес е бил нападнат от момиче. Тогава журналист от Periodista Digital се приближил до самия Рубиалес и разбрал, че това е неговият чичо - Луис Рубен.

Първото яйце прелетяло покрай него, второто ударило Рубиалес, а третото отклонил с ръка. А чичото нападнал и словесно племенника си с думите: „Той е обсебен от пари, лукс, секс“.

В книгата си Рубиалес се описва като то „жертва на най-голямата конспирация, която испанският футбол някога е познавал“. Тя вече е на пазара в Испания и се продава на цена от 23,90 евро.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БГ ПУЯК

    1 2 Отговор
    Къде е скандала с този човек? Че целунал жена по устните ли? А после написал книга щото някои са направили от целувката скандал и чичо му го замерял с яйца... Потресаващо!

    11:14 14.11.2025

  • 2 Пенчо доктора

    2 0 Отговор
    Айде стига с този Рубиалес,пишете къде изчезна перуката и скандалите с него,ама не ви стиска да пишете за нашите родни скандали.

    11:25 14.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ