Вече е ясна новата арена на Юрген Клоп

14 Ноември, 2025 13:59 770 0

Той ще бъде телевизионен коментатор за „MagentaTV“ по време на Модиал 2026

Вече е ясна новата арена на Юрген Клоп - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Юрген Клоп ще се завърне през лятото на позиция, на която за първи спечели популярност в Германия. Той ще бъде телевизионен коментатор за „MagentaTV“ по време на Модиал 2026.

„Наистина искам да преживея това Световно първенство от гледна точка на експерт. В същото време знам, че този маратонски турнир ще представи свои собствени уникални предизвикателства“, сподели Клоп.

58-годишният специалист има телевизионен опит, тъй като е работил с германския телевизионен оператор ZDF на Мондиал 2006 и Евро 2008. Именно по време на Световното преди 19 години, докато беше треньор на Майнц, той направи впечатление на зрителите в Германия с анализите си на мачовете на немските национали, което пък му спечели прозвището "Телевизионния селекционер на Бундестима".

Телевизията ще излъчи всички 104 мача от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

След като напусна работата си като мениджър на Ливърпул през лятото на 2024 г., Юрген Клоп стана глобален ръководител на футболните операции на "Ред Бул".


