17-годишен българин игра цял мач за Милан

17-годишният българин Валери Владимиров игра цял мач за първия отбор на Милан в контролата срещу втородивизионния Виртус Ентела, загубена от "росонерите" с 2:3. Това беше дебют за Владимиров за италианския гранд.

Той основно играе за втория отбор - Милан Футуро, който се състезава в четвърта дивизия, но сега беше повикан при мъжете. Треньорът Масимилиано Алегри пусна Владимиров от първата минута заедно с играчи, които не са с националните си отбори, сред които Рубен Лофтъс-Чийк, Кристиан Пулишич и Юсуф Фофана.

Владимиров беше единият от двамата централни защитници на "росонерите".

Головете за Милан вкараха Пулишич, който беше и капитан, и Борсани.