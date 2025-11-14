Новини
17-годишен българин игра цял мач за Милан

14 Ноември, 2025 15:59

Валери Владимиров основно играе за втория отбор

17-годишен българин игра цял мач за Милан - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

17-годишният българин Валери Владимиров игра цял мач за първия отбор на Милан в контролата срещу втородивизионния Виртус Ентела, загубена от "росонерите" с 2:3. Това беше дебют за Владимиров за италианския гранд.

Той основно играе за втория отбор - Милан Футуро, който се състезава в четвърта дивизия, но сега беше повикан при мъжете. Треньорът Масимилиано Алегри пусна Владимиров от първата минута заедно с играчи, които не са с националните си отбори, сред които Рубен Лофтъс-Чийк, Кристиан Пулишич и Юсуф Фофана.

Владимиров беше единият от двамата централни защитници на "росонерите".

Головете за Милан вкараха Пулишич, който беше и капитан, и Борсани.


