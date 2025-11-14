Новини
Кристиано Роналдо може да пропусне старта на Мондиал 2026

14 Ноември, 2025 20:20

Червеният картон, който получи, автоматично води до наказание за един мач, което ще извади мегазвездата от състава за решаващия квалификационен мач срещу Армения в неделя

Нападателят на Португалия Кристиано Роналдо обяви, че Световното първенство догодина ще бъде последният му голям турнир, но сега е вероятно да пропусне началото му, пише BBC.

Червеният картон, който получи, автоматично води до наказание за един мач, което ще извади мегазвездата от състава за решаващия квалификационен мач срещу Армения в неделя.

Но агресивното поведение на Роналдо в ситуацията за червения картон, даден за удар без топка, може да донесе още един мач допълнително наказание, а тези санкции се изтърпяват единствено в официални мачове.

Ако Португалия постигне победа срещу Армения и се класира директно, следващият им официален мач ще бъде първата им среща от груповата фаза на Световното първенство.

Ако се случи малко вероятното и Португалия не спечели срещу Армения и отиде в плейофите, 40-годишният футболист ще пропусне полуфинала и може би финала.

Предстои заседание на дисциплинарната комисия на ФИФА, която ще вземе решение колко мача наказание да наложи на Роналдо.


  • 1 праз голям

    0 1 Отговор
    Мондиала и без това не е за пенсионери.

    21:19 14.11.2025

